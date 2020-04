Hommes d’affaires unis contre le Covid-19

Les organisations professionnelles et l’institution de recherche du secteur privé ont salué l’appel lancé par l’Institut centraméricain d’administration des affaires (Incae), le 31 mars dernier, pour faire face ensemble et de manière coordonnée à la pandémie de coronavirus qui menace de provoquer Graves ravages sur la santé, la vie familiale et sociale des Nicaraguayens et l’économie nationale.

Tel que publié hier par le journal LA PRENSA, Cosep, AmCham et Funides ont créé un groupe de travail initialement composé desdites entités du secteur privé, avec les conseils académiques et stratégiques de l’Inca, “pour soutenir les différentes initiatives de prévention et d’atténuation des virus” .

À notre avis, la proposition de l’entreprise privée n’est pas de soumettre au gouvernement. Ce n’est pas ce que dit sa déclaration ce jeudi 2 avril. Cependant, sur les réseaux sociaux, les messages des détracteurs d’entrepreneurs et ennemis des entreprises privées, qui décrivent à tort l’entrepreneuriat comme une proposition pour aider la dictature ou la sauver, ne manquent pas.

Quoi qu’il en soit, ce qui est important n’est pas le sophisme des détracteurs des entreprises privées, ni l’attitude négative et hostile du régime d’Ortega, mais la bonne volonté des hommes d’affaires, leur volonté de travailler pour le bien du Nicaragua.

L’exclusivisme du régime d’Ortega, sa prétention arrogante à la supériorité sur toutes les institutions sociales et les particuliers qui ne se soumettent pas à son pouvoir autocratique, est bien connu. On ne peut donc pas attendre de Daniel Ortega qu’il appelle le secteur privé à travailler ensemble et en coordination dans l’urgence sanitaire, sociale et économique, comme cela devrait être pour le bien du Nicaragua et de tous les Nicaraguayens.

En tout état de cause, dans sa fonction gouvernementale, le régime d’Ortega peut – s’il le souhaite – profiter des propositions et actions du secteur des entreprises, «liées aux politiques publiques et privées qui peuvent contribuer à la construction de la réponse de toute la société nicaraguayenne à la crise sanitaire et situation socio-économique ». Comme indiqué dans la déclaration du secteur des entreprises unifié, ces mesures doivent permettre à tous de faire face ensemble à la menace et aux conséquences du coronavirus.

En ce sens, il est très important d’annoncer qu ‘”un Fonds d’aide humanitaire sera créé pour soutenir financièrement les initiatives de prévention, de traitement et d’atténuation du virus, en donnant la priorité aux initiatives de santé indépendantes existantes”.

Le privé prouve à nouveau son ouverture démocratique et sa capacité d’initiative et d’action face aux catastrophes nationales, naturelles, sociales et politiques. Sans aucun doute, face à la dévastation de l’économie que va provoquer la pandémie – qui aggravera la crise qui existe déjà depuis les événements sanglants d’avril 2018 – le rôle des entreprises privées sera déterminant pour la reconstruction économique nationale. Tant que vous voulez bâtir une économie robuste pour la prospérité de tous les Nicaraguayens.