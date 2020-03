Honduras: 12 nouveaux cas de covid-19 confirmés

Honduras couvre-feu contre le coronavirus 2:43

(CNN espagnol) – Les autorités sanitaires honduriennes ont rapporté jeudi que grâce à des tests effectués dans le laboratoire de virologie situé à Tegucigalpa, 12 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, passant à 24 ceux enregistrés dans le pays d’Amérique centrale.

Selon les autorités, Francisco Morazán, où se trouve la capitale Tegucigalpa, enregistre 14 cas de covid-19, suivi de la ville de San Pedro Sula au nord avec 6, la ville de Choluteca dans la zone sud avec deux cas, la ville de Puerto Cortés et La Ceiba dans le département d’Atlántida, avec un cas, respectivement.

Selon le gouvernement, tous les patients positifs pour le coronavirus reçoivent des soins médicaux et leur état, disent-ils, est stable.

Face à ces nouveaux cas, le Secrétariat à la sécurité a décidé d’étendre le couvre-feu absolu à la ville de Puerto Cortés, Santa Cruz de Joyoa et El Triunfo, à Choluteca, où de nouveaux cas de pandémie ont été enregistrés.

Les villes de Tegucigalpa, San Pedro Sula et La Ceiba au nord et Choluteca au sud étaient déjà en couvre-feu absolu.

Les responsables gouvernementaux ont appelé la population hondurienne à rester chez elle et lui ont à nouveau recommandé de se laver constamment les mains à l’eau et au savon, d’utiliser du gel à base d’alcool et d’éviter de saluer et de s’embrasser les mains. .

