Hong Kong impose des quarantaines aux voyageurs de différentes régions, dont l’espagnol | La société

Hong Kong a annoncé des restrictions à partir de samedi prochain sur une quarantaine obligatoire de 14 jours pour toute personne entrant dans la ville en provenance d’Italie, ainsi que de diverses régions de France, d’Allemagne, du Japon et d’Espagne, afin d’empêcher la propagation du coronavirus.

Plus précisément, les voyageurs en provenance de Madrid, du Pays basque et de La Rioja devront passer une quarantaine de 14 jours dans des centres habilités à cet effet et ne pourront pas le faire à la maison, a rapporté l’exécutif local hier soir et a confirmé aujourd’hui le consulat espagnol à Hong Kong.