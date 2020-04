Hong Kong montre que le virus peut être contrôlé sans verrouillage complet | La société

La ville chinoise de Hong Kong a géré la première vague d’infections à coronavirus sans recourir au confinement total, optant pour une augmentation du nombre de tests, la recherche des contacts et des changements de comportement de la population.

Une étude publiée ce vendredi par le magazine The Lancet maintient que ces mesures créent moins de perturbations dans la société et l’économie qu’un verrou strict, mais elles sont efficaces pour contrôler la propagation du COVID-19.

La recherche, dirigée par l’Université de Hong Kong, indique qu’au 31 mars, il semblait que les autorités de la ville avaient empêché une importante épidémie de coronavirus après avoir pris des décisions “beaucoup moins drastiques” que la plupart des pays.

Par exemple, en plus des mesures citées, ils ont également appliqué des restrictions aux frontières, des quarantaines et l’isolement des cas et des contacts, tout en introduisant “un certain degré” de distanciation sociale.

Les autorités, selon le texte, ont effectué une surveillance intense des infections, non seulement sur les voyageurs qui sont entrés, mais aussi dans la communauté locale, où ils sont venus effectuer des tests quotidiens début mars sur environ 400 patients ambulatoires et 600 patients hospitalisés.

Ainsi, tous ceux qui arrivaient à Hong Kong en provenance d’autres régions de Chine et de pays infectés devaient observer une quarantaine de 14 jours dans leurs maisons ou installations désignées.

Le gouvernement de l’ancienne colonie britannique a également encouragé l’adoption de mesures de distanciation sociale par le biais de programmes de flexibilité du travail et la fermeture d’écoles, tout en annulant des événements massifs.

L’étude estime que, depuis l’introduction des mesures fin janvier, le nombre de procréations efficaces (combien de personnes un individu est susceptible d’infecter avec le virus) est resté environ 1 au cours des huit semaines suivantes, ce qui suggère que l’épidémie reste stable.

Au 31 mars, Hong Kong comptait 715 cas confirmés de COVID-19, dont 94 infections asymptomatiques et quatre décès, dans une population de 7,5 millions d’habitants.

Les auteurs de ces travaux assurent que les mesures adoptées pour arrêter la transmission locale du virus sont probablement réalisables dans de nombreuses régions du monde et pourraient être appliquées dans d’autres pays avec les ressources nécessaires.

Cependant, ils préviennent qu’il n’est pas possible d’évaluer l’effet individuel de chaque mesure, car elles ont été mises en œuvre simultanément.

“En mettant rapidement en œuvre des mesures de santé publique, Hong Kong a montré que la transmission du COVID-19 peut être efficacement maîtrisée sans recourir au pêne dormant hautement perturbateur adopté par la Chine, les États-Unis et les pays d’Europe occidentale”, a-t-il déclaré dans un communiqué. le directeur de cette œuvre, Benjamin Cowling.

Selon lui, “d’autres gouvernements” peuvent tirer des enseignements “du succès de Hong Kong”.

“Si ces mesures et la réponse de la population peuvent être maintenues, tout en évitant la fatigue du grand public, l’impact local de l’épidémie de COVID-19 peut être considérablement diminué”, observe l’expert.

En ce sens, les auteurs soulignent également que COVID-19 a transformé les habitudes et les comportements de chaque individu, selon plusieurs enquêtes téléphoniques réalisées au cours des trois derniers mois auprès d’un millier de personnes.