Hôtels fermés et hôtels médicalisés | Le tourisme

Les fermetures commencent dans le secteur hôtelier. Les chaînes de magasins phares et les hôtels individuels souffrent tous de la crise des coronavirus, et beaucoup préparent leurs ERTE pour y faire face. D’autres deviennent des hôpitaux.

Suite à la pandémie de coronavirus, la société Meliá Hotels International a annoncé la fermeture temporaire, initialement jusqu’au 31 mars, de 45 hôtels en Espagne, 5 en Italie, 5 en Allemagne, 1 en République tchèque, 2 en Chine et 1 au Vietnam.

La multinationale basée à Majorque a informé la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) que la liste des 59 hôtels fermés et le délai de réouverture seront révisés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

L’entreprise ne précise pas dans sa communication à la CNMV quelles seront les formules de suspension des contrats de travail affectées par la fermeture des hôtels tant que durera la pandémie.

Les hôtels Meliá temporairement fermés en Espagne sont situés en Andalousie (13), Madrid (11), Catalogne (9), Majorque (4), Communauté valencienne (3), Pays basque (2), Mérida, Saragosse et Tenerife.

Le groupe hôtelier espagnol Iberostar a également annoncé la fermeture temporaire de ses 38 hôtels en Espagne, une mesure qui “de manière prévisible” s’étendra prochainement à d’autres pays et appliquera une “suspension temporaire des activités à l’échelle mondiale” suite à la crise de la pandémie de coronavirus.

Hôtel Iberostar Anthelia, Tenerife. Photo: EFETUR / Gracieuseté de richardkohler.com

La crise des coronavirus et l’état d’alarme ont jusqu’à présent conduit quelque 250 hôtels en Andalousie à fermer temporairement et à regrouper les clients qui restent dans les établissements les plus fréquentés.

Sur la seule Costa del Sol, plus d’une cinquantaine d’hôtels ont été paralysés par l’impact de la pandémie, qui a d’abord entraîné des annulations de réservations et a ensuite laissé les touristes confinés pendant l’état d’alarme.

La Confédération espagnole des hôtels et hébergements touristiques (CEHAT), qui représente plus de 15 000 établissements, a exhorté ses associés à contacter l’autorité du travail pour demander le traitement d’ERTE en cas de force majeure.

La Barcelona Hotels Guild a envoyé une circulaire interne à tous ses établissements associés dans laquelle elle recommande de ne pas accepter de nouveaux clients pour promouvoir la fermeture temporaire des hôtels face au coronavirus.

La guilde a également demandé que les hôtels recommandent à leurs clients de quitter les établissements et demandent à ceux qui restent de respecter les règles de confinement établies pour l’ensemble de la population.

Hôpitaux-hôtels

Le secteur hôtelier de Madrid a mis 60 000 lits à la disposition de la Communauté de Madrid pour héberger les patients atteints de coronavirus, selon ce qui a été annoncé lundi par le vice-président régional, Ignacio Aguado.

Ces lieux seront dédiés à “garder à l’isolement les personnes qui ne peuvent plus être chez elles mais qui n’ont pas non plus besoin de soins intensifs”.

La Communauté a décidé la semaine dernière de lancer des «hôtels médicalisés», équipés de médecins et d’infirmières, pour héberger les patients qui ont des pathologies bénignes et qui ont besoin d’être isolés mais qui ont du mal à rester chez eux.

Ilunion, Room Mate Hotels ou Ayre sont parmi les premières sociétés hôtelières à mettre leurs propriétés à la disposition de la Communauté de Madrid.

Aguado a souligné que la société civile et les entreprises “se tournent vers elle” pour lutter contre la pandémie.

Le PDG d’Artiem Hotels, José Guillermo Díaz Montañes, a offert au gouvernement les établissements du groupe hôtelier lors de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Les hôtels Artiem ont trois hôtels à Minorque, un à Madrid et l’autre dans les Asturies.