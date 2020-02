Le Norvégien Viktor Hovland a remporté son premier titre professionnel ce dimanche, et celui d’un golfeur de son pays, sur le PGA Tour, en remportant l’Open de Porto Rico, disputé depuis jeudi au Grand Reserve club de Rio Grande.

Hovland, 22 ans et numéro 102 mondial au début de cette semaine – il débutera à 60 ce lundi – il a gagné avec 268 coups sûrs (20 sous la normale) et quatre manches de 68, 66, 64 et 70.