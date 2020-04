HRW critique la réponse de Daniel Ortega au coronavirus comme “téméraire”

Vendredi dernier, l’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a qualifié la réponse à la pandémie de coronavirus du président nicaraguayen Daniel Ortega de “négligence” pour ne pas avoir appliqué les restrictions de voyage et appelé à des événements de masse.

Il a également assuré que les politiques qu’il avait mises en œuvre méconnaissaient les recommandations des experts sur les questions de santé et mettaient en danger la santé et la vie des Nicaraguayens.

Ortega est le seul dirigeant latino-américain à n’avoir fait aucune annonce publique sur la manière dont son gouvernement s’attaquerait à la pandémie. Rosario Murillo, vice-président du pays et épouse d’Ortega, a dit aux Nicaraguayens de rester calmes et de continuer à travailler. Les autorités ont encouragé la fréquentation des écoles et des manifestations de masse, et n’ont fourni des mesures de quarantaine volontaires qu’aux personnes arrivant de l’étranger “, a déclaré HRW dans un communiqué.

L’agence a également mentionné les déclarations de José Miguel Vivanco, directeur des Amériques de Human Rights Watch, qui a déclaré que “alors que le monde est confronté à la pandémie la plus grave du siècle dernier, le président Ortega n’est pas apparu publiquement et son gouvernement agir imprudemment ».

Dans la déclaration, HRW fait référence à toutes les concentrations que le régime d’Ortega a effectuées, malgré le fait que les autorités sanitaires appellent la distanciation sociale une mesure pour éviter la contagion. Il a également mentionné les appels à des activités religieuses, malgré le fait que la Conférence épiscopale a exhorté les paroissiens à rester chez eux pour éviter de contracter le nouveau coronavirus. Ainsi que le rejet de la proposition de Mgr Rolando Álvarez de mettre en œuvre un plan de prévention avant Covid-19.

Malgré le fait que le régime d’Ortega n’a pas mis en œuvre de mesures concentrées pour prévenir une épidémie de Covid-1, la population a assumé sa responsabilité et a pris des mesures telles que se protéger dans leurs maisons et éviter les concentrations dans les restaurants, les centres commerciaux et les plages.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a récemment exprimé sa préoccupation quant à la manière dont le gouvernement d’Ortega gère l’urgence Covid-19.

«Dans le contexte de la grave crise des droits de l’homme qui persiste dans le pays, l’État nicaraguayen pourrait mettre la jouissance de droits, tels que la vie, la santé et l’intégrité de tous les habitants du pays, à un risque supplémentaire. Dans ce contexte, la CIDH appelle instamment les autorités à adopter des mesures efficaces pour le soin et l’endiguement de la pandémie, dans l’exercice de son devoir de garantir les droits de l’homme, conformément aux recommandations techniques et scientifiques internationales visant à protéger la Les droits de l’homme au Nicaragua », a déclaré la CIDH dans un communiqué de presse.

Le Nicaragua enregistre jusqu’à ce vendredi 10 avril, huit cas positifs de Covid-19 et un décès, selon les informations fournies par le ministère de la Santé (Minsa). Le cas positif le plus récent est un cas «non importé», car le patient a été en contact avec une autre personne infectée par le nouveau coronavirus.