Huerta et Menéndez rejoignent Herrera et Gavira, dans la table finale de Doha | Sports pratiques

Alejandro Huerta et César Menéndez ils ont obtenu leur classement pour le tirage au sort final de la Tournoi de beach-volley quatre étoiles de Doha, après avoir prévalu en phase de qualification du duo russe formé par Valeriy Samoday et Igor Velichko, avec lesquels ils rejoignent le couple espagnol numéro un, Pablo Herrera et Adrián Gavira.

Ce fut un match très compliqué pour les Espagnols, devant un couple avec un meilleur classement, et que le match a commencé à dominer clairement (21-14). Cependant, Menéndez et Huerta ont réagi à temps et, lors d’un deuxième tour très régulier (26-28), ils ont égalé.

Dans le set final, les Espagnols sont sortis soutenus par la précédente victoire partielle et ont mené le score à signer leur classement, avec une finale 15-11.

Deux couples

De cette façon, il y aura deux couples espagnols dans le Doha Katara Beach Cup, puisque c’est le tournoi avec lequel Herrera et Gavira ouvriront la saison, dans lequel ils doivent d’abord confirmer leur présence dans le Jeux de Tokyo 2020. La saison dernière, le duo espagnol a terminé troisième à Doha.

En revanche, Liliana Fernández et Elsa Baquerizo, déjà qualifiées pour Tokyo 2020, débuteront la saison plus tard, à Cancun (Mexique), car l’épreuve de Doha n’est disputée que dans la catégorie masculine. Dans l’épreuve mexicaine, elles sont également inscrites à l’épreuve féminine, Amaranta Fernández et Ángela Lobato et Paula Soria et Belén Carro, tandis que les hommes sont les deux équipes présentes à Doha.

practicodeporte@efe.com