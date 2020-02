L’entraîneur du Celta de Vigo, Óscar García Junyent, décrit déjà son onze partant pour le match de dimanche contre Séville, que le capitaine Hugo Mallo et l’attaquant russe Fedor Smolov pointent.

L’arrière droit s’est entraîné normalement avec le groupe après avoir surmonté l’inconfort qui traînait dans le pubis, et reprendra possession un mois et demi plus tard, favorisé par le retrait, par accumulation de cartes, de son partenaire Kevin Vázquez.