Human Rights Watch accuse Bolsonaro et Ortega de ne pas avoir pris les mesures nécessaires contre Covid-19

Affrontements entre dirigeants en raison de la réponse à Covid-19 au Brésil 2:36

(. espagnol) – L’organisation Human Rights Watch a averti ce samedi par une déclaration que les gouvernements du Brésil et du Nicaragua ne prenaient pas les mesures recommandées par les experts mondiaux pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

HRW a accusé Bolsonaro de “saboter” les efforts contre le virus.

L’organisation a également déclaré que le président mettait la santé des Brésiliens en danger en encourageant le non-respect des mesures, telles que la distanciation sociale, entre autres. La pandémie de coronavirus au Brésil fait plus de 1 000 morts et plus de 20 000 cas confirmés selon le

Université Johns Hopkins.

“Pendant des semaines, Bolsonaro s’est consacré à saboter les États du Brésil, et même les efforts de son propre ministre de la Santé, mettant gravement en danger la santé et la vie de milliers de Brésiliens”, a déclaré José Miguel Vivanco, directeur de HRW pour le Amériques.

Vivanco a expliqué que pour prévenir davantage de décès dus à la pandémie, les dirigeants doivent veiller à ce que la population ait accès à des informations adéquates pour protéger sa santé.

Dans une autre partie de la déclaration, Human Rights Watch a énuméré plusieurs mesures prises ces dernières semaines par le président Bolsonaro qui étaient contraires à ce que l’organisation dit favoriser un retour à la “vie normale”, comme le décret par lequel il a tenté d’annuler l’autorité que le les gouverneurs ont décrété la mise en quarantaine, bien que cette décision ait été rejetée quatre jours plus tard par la Cour suprême du Brésil.

Human Rights Watch a également noté que Bolsonaro a, à plusieurs reprises, minimisé les effets dévastateurs de Covid-19 en l’achetant avec une “grippe simple” ou “froide”. Le gouvernement brésilien n’a pas réagi officiellement à ce rapport.

En ce qui concerne le Nicaragua, Human Rights Watch a affirmé que les mesures prises contredisent les tactiques recommandées par les experts du monde entier. HRW a souligné que Daniel Ortega est le seul dirigeant latino-américain à ne pas avoir fait de déclarations publiques sur la pandémie de Covid-19 jusqu’à présent.

HRW a averti que le gouvernement nicaraguayen n’avait pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie et qu’au contraire, le vice-président Rosario Murillo a exhorté la population à rester calme et à poursuivre sa vie normale.

Le Nicaragua signale officiellement 9 cas de coronavirus et 1 décès pour le moment.

L’organisation souligne dans sa déclaration qu’au milieu du mois de mars, certains médias nicaraguayens ont accepté un rapport du ministère de la Santé indiquant que les cas de coronavirus pourraient atteindre 32 500 et que les décès dépassent 800 cas en une période de 6 mois.

