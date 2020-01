Les Français Ugo Humbert et Benoit Paire seront les protagonistes de la finale du tournoi à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Humbert, 21 ans, s’est débarrassé de l’Américain John Isner, quatrième tête de série, 7-6 (5) et 6-4 en 1 heure et 20 minutes, tandis que Paire a mis près de deux heures pour atteindre la finale après un 6-4, 6-7 (1) et 6-2.