Hurtado-Jalyavin (7e) et Smart-Díaz (8e), dans le patinage artistique européen | Sports pratiques

Sara Hurtado et Kirill Jalyavin et Olivia Smart et Adrià Díaz conclu en septième et huitième position dans la Patinage artistique européen en mode Danse, qui se déroulent à Granz (Autriche), comme lors de l’édition de l’année dernière.

Les deux couples n’ont pas déçu et étaient à un niveau élevé, bien qu’aucun des deux duos n’ait dépassé leur meilleure performance cette année, dans une compétition où il y avait de la surprise, qui allait arrêter la médaille d’or pour les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Kasalapov, avec 131,69. L’argent a toujours été le favori Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (131,50).

La troisième place du podium est allée à la Alexandra Stepanova e Ivan Bukin avec 211,29, tandis que les Italiennes Charlene Guignard et Marco Fabri (205,58) ont terminé quatrième.

Hurtado et Jalyavin ont atteint 185,84 points, pour 183,12 de Smart et Diaz, après les programmes gratuits, où le premier a ajouté 112,40 et le second 110,93. Le meilleur score de tous les temps est de 193,47 (Ice Star) et 191,01 (Skate America), respectivement.

Vendredi, Laura Barquero et Ton Consul ils ont terminé à la quatorzième place dans la catégorie couples, où la victoire est revenue à Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii qui a dirigé le grand domaine russe dans cette spécialité.

