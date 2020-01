I. Martínez: “Ce qui m’amènera au Championnat d’Europe, c’est de bien faire en athlétisme” | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur international de l’Athletic Club Iñigo Martínez a déclaré qu’il ne pensait pas à la possibilité de jouer l’Eurocup l’été prochain à San Mamés car il est conscient que ce qui lui permettrait de jouer le tournoi avec l’équipe espagnole est de “bien faire” dans l’équipe rojiblanco .

“Je n’y pense pas et je ne veux pas y penser, chaque moment vient quand il doit arriver et ce qui va m’y emmener est de le faire ici”, a déclaré le central de Vizcaino, habituel dans les appels de ces dernières années avec Luis Enrique Martínez et Robert Moreno