Ibar tente de s’adapter à la nouvelle donne sans renoncer à la recherche de la justice | La société

Le hispano-américain Pablo Ibar, qui depuis 1994 est emprisonné aux États-Unis Pour trois meurtres qu’il affirme ne pas avoir commis, mais pour ceux qui ont été condamnés à mort et 19 ans plus tard à la réclusion à perpétuité, il tente de prendre le verdict de culpabilité rendu par un jury de Floride aujourd’hui il y a un an.

“Pablo s’adapte progressivement à sa nouvelle situation”, a déclaré à Efe Andrés Krakenberger, porte-parole de l’association Pablo Ibar Juicio Justo, qui a souligné en ce premier anniversaire du verdict qu’il ne renoncerait pas à ses efforts pour “obtenir justice”. “.