Iberdrola allouera 150 millions pour déployer 150 000 points de recharge | Les entreprises

Iberdrola a renforcé son plan de mobilité durable en allouant plus d’investissements – 150 millions d’euros au total – pour intensifier le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques au cours des cinq prochaines années.

L’entreprise a inclus l’électrification des transports dans sa stratégie de transition vers une économie décarbonée, basée sur les énergies renouvelables et les réseaux intelligents, et pour cela elle va accélérer son plan d’installation d’infrastructures de recharge en Espagne, principalement, et étendre ses activités à d’autres marchés où il opère, comme c’est le cas au Royaume-Uni, au Portugal et en Italie. Le nouveau plan de mobilité durable prévoit le déploiement de près de 150 000 points de recharge pour véhicules électriques – multiplie par six le plan initial – aussi bien dans les habitations, dans les entreprises, que sur les voiries urbaines, dans les villes et sur les grands axes routiers et Autoroutes au cours des cinq prochaines années.

Le développement des infrastructures sur les voies publiques répondra aux besoins de recharge électrique, selon les systèmes de prévision de l’entreprise et le principal réseau routier et autoroutier en Espagne.

Iberdrola parier sur le déploiement de chargeuses à chargement rapide et mettre à disposition des stations ultra-rapides (350 kW) tous les 200 kilomètres, super rapides (150 kW) tous les 100 kilomètres et rapides (50 kW), tous les 50 kilomètres.

Les utilisateurs de voitures électriques qui utilisent l’infrastructure de mobilité durable d’Iberdrola se rechargent à 100% en énergie verte, à partir de sources de production propre disposant de certificats de garantie d’origine renouvelable (GdO).

Comme l’a souligné le responsable mondial de la mobilité intelligente, Luis Buil, le processus de décarbonisation de l’économie “n’est pas seulement une question du secteur de l’énergie, mais nécessite également la participation et l’engagement de tous les secteurs émetteurs, en particulier les transports, qui peut contribuer de manière décisive à la réduction de la pollution dans nos villes »

Le nouveau plan quinquennal de mobilité durable d’Iberdrola dépasse ses prévisions qui prévoyaient l’installation de jusqu’à 25 000 points de recharge

Jusqu’au moment, Iberdrola Il a installé 5 000 chargeurs électriques dans le pays. Parmi ceux-ci, 400 sont des points de recharge rapide fonctionnant sur les routes et les autoroutes.

De plus, la société compte encore 1 600 chargeurs à différents stades de développement sur la voie publique: sur ce dernier, plus de 300 seront bientôt opérationnels.

Le reste des 18 premiers mois du plan de mobilité d’Iberdrola est achevé avec la signature de plus de 30 accords de déploiement d’infrastructures conclus avec les principaux acteurs impliqués dans la mobilité, des administrations aux institutions, entreprises, stations-service, concessionnaires et fabricants de véhicules électriques.