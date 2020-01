Iberdrola détient déjà 92,5% du projet de parc marin de Saint-Breuc | Les entreprises

Iberdrola a acquis ses partenaires dans la société Ailes Marines, qui développe le projet éolien offshore de Saint-Breuc au large des côtes bretonnes, avec une participation de 22,5%, qui détient déjà 92,5% du projet , ce qui nécessitera un investissement de près de 2,5 milliards d’euros.

Comme l’ont confirmé des sources de l’entreprise, les partenaires de Iberdrola dans le -Renewable Energy Systems (RES) et Caisse des Dépôts et Consignations- projet ils ont vendu Iberdrola, qui avait 70%, ce pourcentage de 22,5% dans le projet, ce qui augmentera les 30% qu’ils avaient dans Ailes Marines via la société Avel Vor, pour n’en avoir que 7, 5% des actions.

La transaction, dans l’attente de l’approbation du ministère français de l’Économie, aurait pu atteindre plus de 50 millions d’euros, ont indiqué des sources du marché à Efe.

Le parc éolien offshore de 496 mégawatts (MW) à Saint Breuc commencera la construction en 2021 et devrait être lancé en 2023

Située à environ 20 kilomètres au large des côtes bretonnes, elle aura une capacité de consommation électrique d’environ 835 000 personnes et disposera de 62 éoliennes, d’une puissance de 8 MW et d’une hauteur totale de 207 mètres, fabriquées par Siemens Gamesa, dans un 72 kilomètres carrés de surface.

Iberdrola Il dispose d’un portefeuille de projets éoliens offshore d’environ 12,4 gigawatts (GW), qui seront développés en mer du Nord, en mer Baltique et aux États-Unis.

La compagnie Il prévoit d’allouer 13 260 millions d’euros à l’activité renouvelable, 39% des 34 000 millions d’euros d’investissement envisagés pour la période 2018-2022.

Iberdrola possède deux parcs éoliens offshore en exploitation: à l’ouest de Duddon Sands, en mer d’Irlande, et Wikinger, dans les eaux allemandes de la mer Baltique.

La compagnie d’électricité construit actuellement le parc East Anglia One, son plus grand projet à ce jour, qui aura 714 MW de puissance installée, avec un investissement de 2 500 millions de livres (environ 2 920 millions d’euros).

En outre, la société a annoncé un nouveau complexe de macros éoliens dans East Anglia, appelé East Anglia Hub, qui comprendra les trois projets qu’elle a dans son portefeuille dans la région: East Anglia One North, East Anglia Two et East Anglia Three.

Le complexe, qui ajoutera 3 100 MW de puissance installée et un investissement d’environ 6 500 millions de livres (environ 7 600 millions d’euros), débutera en 2022 et sa construction durera quatre ans.

Iberdrola fait également la promotion du parc éolien Vineyard Wind aux États-Unis, au large des côtes du Massachusetts et avec 800 MW de puissance, et en décembre à Park City, 804 MW au Connecticut ont été attribués.

En Allemagne, cela a été fait en avril 2018 avec deux nouvelles installations dans la Baltique (Baltic Eagle et Wikinger Süd), qui totalisent jusqu’à 486 MW, et en outre, sa filiale brésilienne Neoenergia a proposé le démarrage de jusqu’à 9 GW sur les côtes de la États de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul et Ceará.