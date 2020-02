Iberdrola vend ses 8% dans Siemens Gamesa à Siemens pour 1 099 millions | Les entreprises

Iberdrola a vendu 8,07% de sa participation dans Siemens Gamesa au groupe allemand Siemens, qui détenait jusqu’à présent 59%, pour 1 099,5 millions d’euros, a annoncé mardi la compagnie d’électricité lors d’un événement pertinent à la Commission nationale. de la Bourse (CNMV).

Ce prix équivaut à 20 euros par action de Siemens Gamesa et la vente sera conclue demain mercredi.

L’action Siemens Gamesa a clôturé aujourd’hui à 15,78 euros par action, en deçà du prix de vente, ce qui est inférieur aux 22 euros par action prévus par le pacte parasocial qu’Iberdrola et Siemens ont signé le 17 juin 2016.

Par l’accord de vente, ce pacte parasocial est résolu sans aucune compensation ou réclamation entre les deux sociétés ou leurs entités associées.

À la suite de la vente, le directeur exclusif d’Iberdrola, Pedro Azagra, démissionnera de Siemens Gamesa

Iberdrola et Siemens ont également convenu de renoncer complètement à toute réclamation ou action contre les autres ou toute entité de leurs groupes respectifs, ainsi que de retirer, d’annuler et de retirer toutes les réclamations et procédures existantes initiées par la compagnie d’électricité contre Siemens Gamesa.

L’accord oblige également les parties à renoncer à acheter des actions des groupes respectifs pendant deux ans.

Iberdrola et Siemens allaient faire face à un procès le 21 janvier dernier devant un tribunal de commerce de Bilbao, qui avait été reporté, pour d’éventuels conflits d’intérêts après la création d’une nouvelle société, Siemens Energy, qui sera incluse Siemens Gamesa, résultat de la fusion de Gamesa avec la division éolienne d’alors du groupe allemand.

Iberdrola et Siemens Gamesa se sont déjà rendus en justice le 12 décembre dernier, à cette occasion, pour une demande de la compagnie d’électricité, qui considérait que les seuils qui avaient été fixés pour que certains projets ne passent pas par le conseil d’administration et la responsabilité restait Le PDG de l’entreprise, Marcus Tacke, était très élevé.

De l’avis de la compagnie d’électricité, cela a empêché dans la pratique sa compétence pour approuver des opérations stratégiques ou des risques fiscaux particuliers.

A cette occasion, le Tribunal Mercantile numéro 2 de Bilbao a estimé en partie la demande d’Iberdrola, déclarant la partie nulle de l’accord sur les questions réservées du conseil d’administration de Siemens Gamesa.