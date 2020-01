Iberia implique les entreprises dans la compensation des émissions de leurs vols | Les entreprises

Iberia a annoncé ce vendredi à Fitur son plan de compensation des émissions à travers de la startup Climate Trade et qui entend impliquer les sociétés avec lesquelles la compagnie aérienne maintient des accords d’entreprise.

Ainsi, Iberia informera chaque année les compagnies des émissions générées par ses vols et, grâce au commerce climatique, leur offrira la possibilité de neutraliser cette empreinte carbone soutenir des projets de développement durable.

Les entreprises liées à Iberia pourront compenser leurs émissions grâce au projet de reboisement situé au Pérou et certifié selon la norme VCS (Verified Carbon Standard), qui disposera d’un auditeur indépendant qui prouvera l’absorption ou la non-émission de CO2 par le projet, générant ainsi un crédit carbone, en l’occurrence VCS, pour chaque tonne de CO2 absorbée ou non émise.

Ce faisant, ces entreprises Ils recevront un certificat officiel indiquant les tonnes de CO2 compensées et ils doivent acquérir autant de crédits carbone que de tonnes de CO2 qu’ils souhaitent compenser.

La Cour d’Angleterre, Navantia, BBVA et Endesa sont quelques-unes des entreprises qui neutraliseront l’empreinte carbone produite par leurs déplacements.

Contribution aux ODD du Programme 2030

Le projet fait partie de la stratégie de développement durable d’Iberia, engagé à atteindre l’objectif annoncé par IAG d’atteindre zéro émission nette en 2050.

Cet objectif comprend toutes les initiatives d’Iberia pour réduire ses émissions, dont la plus importante est le renouvellement de la flotte pour ses Airbus A350 et Airbus A320neo modernes, qui émettent entre un 25% et 35% de CO2 en moins que les modèles d’avion similaires.

En outre, le reboisement au Pérou offrira des opportunités d’emplois durables grâce à des activités de reboisement, de contrôle et de surveillance, qui aideront à atteindre l’ODD2 «Faim zéro», l’ODD5 «Égalité entre les sexes» et l’ODD8 «Travail décent et croissance économique» .