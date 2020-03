Ici, nous vous disons comment survivre au «bureau à domicile» et ne pas mourir dans la course des taureaux

En raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, de nombreuses entreprises ont décidé de mettre en œuvre la méthode de travail à domicile, mais elle n’est pas bien acceptée par de nombreux employés qui peuvent devenir anxieux et frustrés par les changements de routine.

Compte tenu de la pandémie actuelle du coronavirus Covid-19, l’une des stratégies que le gouvernement et l’initiative privée ont mises en œuvre pour poursuivre les activités professionnelles et, en même temps, éviter la propagation de la maladie en faisant appel à l’isolement des personnes, est la travailler à domicile ou à domicile.

Pour Érika Villavicencio Ayub, coordinatrice de psychologie organisationnelle à la Faculté de psychologie de l’UNAM, c’est un moment crucial pour mettre en pratique cette modalité de manière fixe dans les entreprises, puisque la stratégie a été mise en œuvre dans certains avant la crise sanitaire et ils connaissent il offre de multiples avantages.

Le chercheur et conseiller auprès des organisations a expliqué qu’il existe toujours des centres de travail qui ne pourront pas le faire en raison de l’investissement technologique requis, de la bonne connexion Internet et d’un espace pour exécuter les fonctions de la meilleure façon. “Seules deux entreprises sur 10 seront en mesure de faire face à cette éventualité provoquée par Covid-19 en raison du retard technologique et du faible investissement dans la formation technologique et les équipes de travail”, a-t-il déclaré à Unam Global.

Les avantages du siège social sont larges, d’une part, pour les organisations, économies dans des services tels que l’électricité, la location d’espace, une productivité accrue, un meilleur environnement, a un impact sur la rétention des talents puisqu’ils apprécient de faire partie d’une organisation, ils sont plus responsables et leur sens de la permanence augmente.

Par le les travailleurs améliorent leur qualité de vie et parviennent à l’équilibre tant attendu entre leur travail et leur responsabilité envers la famille, ils profitent mieux du temps et il y a des économies économiques sur les frais de transferts et de repas à l’extérieur.

Aussi il a un impact environnemental car il réduit la consommation de carburant, trafic et pollution.

Survivre au bureau à domicile

Érika Villavicencio donne quelques recommandations pour un bureau à domicile réussi: «aujourd’hui plus que jamais, vous devez repenser la conception de votre travail, dans la grande majorité (près de 70% du travail), cela peut déjà être fait à distance. Rappelons que depuis juin de l’année dernière, il y a eu une réforme qui inclut le télétravail (bureau à domicile) comme l’un des droits des travailleurs ».

En ce sens, il est essentiel que le les horaires et la routine, se lever et prendre le petit déjeuner en même temps, préparez la zone de travail à l’aise, avec un bon air et un bon éclairage. S’ils ont des enfants, ils doivent déléguer des activités de soutien à la maison, ainsi que des activités académiques et didactiques.

Il est important de consacrer du temps aux pauses, il faut s’étirer, changer de position, “il est important de commencer par de courtes périodes, vingt minutes de travail pour cinq minutes de repos et de prolonger progressivement ces périodes”. Vous devez respecter l’heure de la journée et ne pas impliquer d’activités domestiques qui finissent par affecter la performance.

Préparer les conditions de l’espace pour permettre une bonne exécution, cela inclut ne pas utiliser la télévision ou la musique distrayante qui n’est pas habituellement utilisée au bureauAyez sous la main de l’eau potable, une collation saine et tout ce qui évite la distraction. «C’est une modalité qui peut fonctionner mais qui nécessite une responsabilité étendue de la part des dirigeants et des employés pour livrer à temps. Je crois qu’il doit continuer de croître et de se positionner pour l’avenir ».

Le les entreprises doivent mettre en œuvre un protocole pour aborder et comprendre la protection émotionnelle qu’il peut favoriser ses travailleurs puisque diverses personnes paniquent face à l’isolement.

Les émotions que chaque personne présente dépendront des traits de personnalité et des conditions dans lesquelles elles se trouvent (santé mentale, santé physique, famille, travail, contexte économique, etc.). “Il est normal de ressentirAnxiété face à l’inconnu, face à la saturation de l’information, mais il est conseillé de prendre soin de la santé mentale afin de ne pas avoir d’autres affections », a-t-il recommandé.

D’un autre côté, les travailleurs peuvent “Syndrome de sevrage” face à un changement brutal d’accélération de routine à laquelle ils ont été exposés ces dernières années, “l’arrêt soudain de la” course “amènera le désespoir qu’il manque quelque chose”.

Voici l’article complet de l’UNAM Global.

