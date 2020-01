Ictineu 3 dénude la pente où les dernières technologies marines sont testées | En vedette

Le scientifique habité submergé Itineu 3 a exploré ces derniers jours la pente de la plate-forme d’essai de la plate-forme océanique des îles Canaries (Plocán), pour savoir en détail, avec des images haute résolution en 4K, comment sont les fonds où la dernière est testée dans la technologie marine.

Dans une campagne distribuée entre octobre 2019 et janvier 2020 en raison de l’impératif des conditions météorologiques, ce sous-marin de fabrication espagnole a mis au service de Plocán la capacité technologique qui en fait le neuvième submersible au monde avec une plus grande profondeur opérationnelle (et le deuxième de l’UE).