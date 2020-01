Iglesias est fier de réaliser son objectif de gouverner | La politique

Le secrétaire général de Podemos et deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a défendu ce vendredi que son organisation avait atteint l’objectif qui avait été fixé il y a six ans, lors de sa fondation, qui doit être au gouvernement.

“Nous ferons partie d’un gouvernement dans lequel nous avons un poids modeste et, comme il ne pouvait en être autrement, il y aura des limites et des contradictions”, a déclaré Iglesias au sein de la plus haute instance dirigeante entre les assemblées, le State Citizen Council. (CCE), convoquée pour le sixième anniversaire de la fondation.