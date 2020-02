Iglesias: La manière de clore “certaines controverses” élargit l’unité du gouvernement | La politique

Le deuxième vice-président du gouvernement et ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, a défendu ce samedi que la manière dont la coalition avec le PSOE a clos “certaines controverses” a fait ressortir l’image de l’unité “encore plus renforcée”. “.

“Je crains que ceux qui pensaient qu’ils allaient rencontrer autre chose aient à penser qu’il existe ici un gouvernement fort et uni qui ne trahira pas un demi-flanc d’attaque contre l’opposition d’extrême droite”, a-t-il également défendu. secrétaire général de Podemos, Pablo Iglesias, dans le premier acte public du groupe confédéral de Podemos-Unis après son entrée au gouvernement.