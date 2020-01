Iglesias rassemble la direction de Podemos pour définir la stratégie et les ajustements | La politique

Le vice-président du gouvernement et le chef de Podemos, Pablo Iglesias, rencontre vendredi le Conseil citoyen de son parti, l’organe de formation le plus élevé, pour aborder la nouvelle stratégie et les ajustements internes nécessaires après l’entrée de son parti au sein de l’exécutif de la coalition. par Pedro Sánchez.

Lors de la réunion de cet après-midi, la direction du parti sera adaptée après l’entrée dans l’exécutif de dirigeants tels que la porte-parole Noelia Vera, et y accordera un poids plus important dans la formation violette au secrétaire de la société civile, Rafael Mayoral.