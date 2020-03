Il est à craindre qu’à la fin du mois de mai, la plupart des compagnies aériennes du monde soient en faillite en raison du coronavirus.

Si le coronavirus ne peut pas être contenu dans le monde ou si des mesures alternatives ne sont pas recherchées, d’ici la fin mai de cette année, la plupart des compagnies aériennes du monde feront faillite, a averti lundi le conseil australien de l’aviation CAPA.

«D’ici la fin mai 2020, la plupart des compagnies aériennes du monde seront en faillite. Une action coordonnée du gouvernement et de l’industrie est maintenant nécessaire pour éviter une catastrophe “, a déclaré le consultant dans un rapport publié sur son site Internet.

Le problème, selon CAPA, est que les réserves d’argent des compagnies aériennes s’épuisent rapidement à mesure que les avions sont immobilisés. Plus de la moitié des vols dans le monde ont été annulés en raison de l’alarme provoquée par le coronavirus, qui est très contagieux.

La demande est épuisée sans précédent

Ce qui inquiète le plus le consultant, c’est que la demande de voyages «s’épuise d’une manière sans précédent. La normalité n’est pas encore à l’horizon.

Le coronavirus a obligé plus d’une centaine de pays à fermer leurs espaces aériens et terrestres. Les États-Unis, clé sur le marché aérien, ont ordonné d’annuler pour les 30 prochains jours tous les vols en provenance d’Europe, qui est actuellement, selon l’Organisation mondiale de la santé, au centre de la pandémie, après la Chine – d’où elle est originaire – réalisée ralentir la propagation du virus.

En Amérique latine, plusieurs pays ont également annoncé la fermeture de leur espace aérien pour les vols en provenance d’Europe.

Pour CAPA, «les gouvernements ne coopèrent pas» pour éviter une catastrophe économique sur le marché des compagnies aériennes. Il n’y a pas de coordination entre les gouvernements du monde pour faire face à la pandémie sans frapper durement cette industrie.

«Chaque nation adopte la solution qui semble la plus appropriée, correcte ou incorrecte, sans tenir compte de ses voisins ou partenaires commerciaux. Lorsque, par exemple, le président Trump a annoncé péremptoirement l’annulation effective de l’accès de la compagnie aérienne à la plupart des Européens, il n’a même pas informé ses homologues du gouvernement européen à l’avance, et encore moins les consulter. D’autres gouvernements ont fait un peu mieux “, a déclaré l’ACAM.

Pertes en millions de dollars

La semaine, les compagnies aériennes européennes ont estimé qu’en raison de la baisse de la demande, elles craignaient des pertes comprises entre 20 000 et 40 000 millions d’euros. American Airlines a annoncé hier son intention de réduire sa capacité sur les vols internationaux de 75% par rapport à l’année dernière, en raison des restrictions de vol imposées par les États-Unis.

L’Association du transport aérien international (IATA), jusqu’au 5 mars, a estimé les pertes en 2020 entre 63 000 millions et 113 000 millions de dollars, selon l’évolution de l’expansion de COVID-19.

Vendredi dernier, le Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC) a estimé qu’en raison de la crise de l’industrie due au virus, au moins 50 millions d’emplois dans le secteur des voyages et des voitures particulières sont menacés. L’organisation prévoit que les voyages dans le monde pourraient être affectés de près de 25% en 2020, ce qui équivaut à la perte de trois mois de voyages dans le monde.

“Cela pourrait conduire à une réduction correspondante des emplois de 12% à 14%”, a déclaré le WTTC, qui a appelé les gouvernements à mettre en œuvre “des politiques saines pour une reprise rapide”.

Après le coronavirus, quoi…

En fait, la CAPA souligne que cette crise devrait être mise à profit pour mettre en place un nouveau système d’exploitation pour l’industrie du transport aérien, bien qu’elle reconnaisse après la fin des troubles sanitaires que le marché du transport aérien “empestera le nationalisme”, où chaque gouvernement s’efforcera de protéger son industrie. Il y a déjà des signes à ce sujet.

«Les compagnies aériennes chinoises sont principalement soutenues par le gouvernement, donc au moins les plus grandes resteront solvables; Le cours de leurs actions reflète cette souscription effective et de facto. Alors que les prix de nombreuses autres grandes compagnies aériennes internationales ont chuté de 50% et plus, les parts des trois principales compagnies aériennes chinoises ont perdu un peu plus de 10% “, dit-il.

Des entreprises américaines sont également susceptibles, qui “auront un pouvoir de lobbying pour accéder aux subventions gouvernementales; Ils travaillent déjà dur pour y parvenir.

Ensuite, il y a d’autres gouvernements nationaux européens, et peut-être même l’UE, qui fourniront également un soutien sélectif à (certaines de) leurs compagnies aériennes. Les transporteurs du Golfe sont également susceptibles d’être soutenus par leurs propriétaires respectifs. Les perspectives pour les nombreuses compagnies aériennes privées ne sont pas toujours aussi brillantes “, dit-il.

En résumé, CAPA indique que si une réponse coordonnée et inclusive n’est pas atteinte au niveau mondial pour récupérer l’industrie du transport aérien, ce qui nous attend dans le monde est «une confrontation géopolitique. La dernière chose dont le monde a besoin après le coronavirus est une confrontation nationaliste aéropolitique. »

Le consultant a indiqué qu’il était urgent de sauver d’une guerre nationaliste sur le marché aérien, car il génère 20% des nouveaux emplois dans le monde. Sinon, seules les plus grandes compagnies aériennes survivront. “Le système sentira le nationalisme. Et (cela) ne répondra pas aux besoins du monde du 21e siècle. “

À propos de CAPA

CAPA est une société de conseil australienne spécialisée dans l’information sur l’industrie aéronautique mondiale. Chaque jour, il publie plus de 400 nouvelles mondiales. Il couvre toutes les informations sur l’aviation et les voyages, telles que lues sur son site Web.