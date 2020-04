“Il est venu comme une bague à nos doigts” – . Miami (51)

MEXIQUE – Le président Andrés Manuel López Obrador s’est de nouveau placé devant la polémique, après avoir assuré ce jeudi que la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 sert à renforcer les plans du 4T, comme il l’appelle sa forme de gouvernement.

“Nous allons aller de l’avant. Hier, j’ai utilisé pour la première fois le terme de” crise transitoire “. Cela ne va pas prendre longtemps et nous allons être renforcés. Et nous allons être renforcés parce qu’ils ne vont pas nous faire changer dans notre objectif de mettre fin à la corruption et qu’il y ait justice dans le pays “, a-t-il dit.

“C’est pourquoi nous allons être renforcés, c’est-à-dire que cela nous est venu comme une bague au doigt pour renforcer le but de la transformation.”

Selon lui, la situation actuelle est une crise transitoire de santé publique et d’économie, mais “cela signifie que nous allons partir bientôt, ce n’est pas une débâcle, non. Nos forces sont bien plus que nos faiblesses ou faiblesses”.

En outre, lors de sa conférence de presse habituelle, il a critiqué ceux qui demandent que les autorités sanitaires du Mexique rendent publiques les projections sur les patients et les décès par COVID-19 afin que des mesures puissent être prises.

En plus de pourchasser les criminels, les hommes en uniforme se promènent dans les rues pour faire savoir aux habitants de la capitale qu’ils sont en danger à l’extérieur du domicile.

“Nous vivons en pleine saison”, a-t-il dit à propos de ceux qui demandent ou critiquent les mesures de son gouvernement face à la crise sanitaire. “Ils n’aident pas car ils sont dominés par la haine”.

