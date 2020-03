Il n’y aura pas de Formule 1 à Monaco

(Crédit: Baron / .)

(CNN espagnol) – La Formule 1 a également dû ajuster son calendrier et le Grand Prix de Monte-Carlo a été une autre perte notable pour cette 2020.

Comme la course mythique de Monaco, le Grand Prix d’Australie, prévu en début de saison, a également été annulé par la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le rendez-vous à Montecarlo allait être reporté, mais les promoteurs de la course décident de démissionner de leur organisation, pour la première fois depuis 1954.

Ce jeudi, la Formule 1 et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ont annoncé la décision, ainsi que le report des nominations aux Pays-Bas et en Espagne, qui se tiendra en mai, ainsi que celle de la Principauté.

Pour le moment, la saison commencerait en juin avec le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

La Formule 1, la FIA et les promoteurs des trois courses ont pris la décision, d’assurer la santé et la sécurité des pilotes, des fans et du personnel de l’organisation, et de les reporter.

De plus, les changements de réglementation prévus dans la catégorie la plus élevée du sport automobile, qui ont commencé à entrer en vigueur à partir de 2021, ont maintenant été reportés à 2022.

