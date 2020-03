Il n’y aura pas de tennis professionnel jusqu’en juin

(PHOTO Clive Brunskill / .)

(CNN espagnol) – Les circuits de tennis professionnel masculin et féminin ont annoncé que leurs saisons seront suspendues jusqu’au 7 juin.

L’ATP et la WTA ont publié une déclaration conjointe décrivant les tournois concernés. Les deux circuits reprendront à partir du 8 juin.

Les notes resteront telles quelles; Novak Djokovic dans la division masculine et Ashleigh Barty dans la division féminine mènent le classement.

Avec l’ATP et la WTA, la Fédération internationale de tennis a également annoncé la suspension de leurs tournois.

«Après un examen attentif et en raison de l’épidémie continue de covid-19, tous les tournois ATP et WTA au printemps sur des terrains en terre battue n’auront pas lieu comme prévu. Cela inclut les tournois ATP / WTA combinés à Madrid et à Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les événements ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon », indique le communiqué.

“Pour le moment, les tournois qui se tiendront à partir du 8 juin 2020 se poursuivront selon le calendrier publié.”

