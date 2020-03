Il y a 118 cas de Covid-19 dans le pays; il y a 3 serieux

Le ministère de la Santé a indiqué que le nombre de cas suspects de coronavirus était de 314.

Le Mexique présente un total de 118 cas confirmés de nouveau coronavirus Covid-19. Trois personnes ont signalé des faits graves, ont rapporté les autorités du ministère de la Santé.

Lors d’une conférence de presse, le directeur général du Centre national pour les programmes préventifs et le contrôle des maladies, Ruy López Ridaura, a réitéré que le le pays a suffisamment d’équipement pour s’occuper des cas graves qui pourraient survenir dans le pire des cas.

Il a expliqué qu’il existe au total 121 mille 435 lits d’hôpital à tous les niveaux du secteur de la santé, y compris les institutions privées.

Pour le service d’urgence, dans les services de l’État, il y a 1 500 lits de soins intensifs, 2 553 ventilateurs et 5 335 moniteurs“Cependant, les données sont encore en cours de rectification avec certains Etats”, a-t-il souligné.

Il a noté qu’un processus de planification est actuellement en cours pour la reconversion dans certains instituts de santé, “c’est-à-dire pour voir quels lits, en plus de ceux déjà installés, pourraient être convertis pour servir les patients gravement malades”.

Il a indiqué que, bien que dans le pire des cas, il puisse y avoir 10 500 patients infectés sur 12 semaines ou plus pour que la saison des virus dure dans le pays, il a été calculé qu’entre 1 500 et 1 800 personnes devraient être hospitalisées, de sorte que la capacité des fournitures et du matériel serait suffisante.

En ce qui concerne les médicaments, il a détaillé qu’environ 78 clés ont été analysées, dont un groupe important sont les antibiotiques pour le risque de patients présentant des complications d’infections bactériennes, ainsi que des médicaments pour traiter un éventuel manque de contrôle du diabète, l’hypertension, entre autres, pour les personnes qui, en raison de leur maladie chronique, courent un plus grand risque de gravité.

Pendant ce temps, le chef de la direction générale de l’épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, a souligné que pour couvrir les premiers scénarios et une partie des trois il y a 120 mille réactifs pour tous les états, qui servent à 35 mille tests. (Ntx.)