Il y a 5 décès et 405 cas positifs de Covid-19

Ce mardi, les autorités sanitaires ont signalé 38 nouveaux cas de coronavirus dans le pays, ce qui a fait monter le nombre de 405 infectés. De plus, ils ont annoncé un nouveau défunt, pour un total de cinq.

Le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, a confirmé lors d’une conférence de presse cinquième mort par Covid-19 au Mexique, en plus de 405 cas positifs de la maladie.

Il a souligné que jusqu’à la dernière coupe de mardi, ils ont également été 2161 cas et 219 cas sont suspectés., qui sera résolu dans les prochains jours.

Concernant les décès, il a rapporté que 80% d’entre eux sont survenus chez des hommes et 20% chez des femmes. Tous, a-t-il dit, étaient associés à des problèmes d’obésité, de diabète, d’hypertension, d’insuffisance rénale chronique et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

En outre, trois de ces décès sont survenus à Mexico, un à Durango et un à Jalisco, a-t-il expliqué.

Alomía Zegarra a indiqué qu’avec le dernier décès survenu ce jour-là, le Le taux de létalité de Covid-19 dans le pays est de 1,2%. “Bien en deçà de ce qui est observé au niveau international”, a-t-il souligné.

Pour sa part, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, a déclaré que jusqu’à présent la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, et qui font partie des mesures de confinement, ne s’est pas avérée efficace nécessaire pour empêcher la propagation du virus.

Pour cette raison, il a réitéré que les mesures d’atténuation, qui ont commencé avec la Journée nationale de la santé, ne devraient pas être considérées comme de second niveau car elles sont plus efficaces.

“Ils sont beaucoup plus efficaces car ils sont massifs et se produisent simultanément chez des millions de personnes, par déférence pour ceux de confinement qui sont presque au cas par cas pour tenter d’arrêter chaque chaîne de transmission”, a-t-il expliqué. (Ntx.)