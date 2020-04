Il y a 50 décès et 1 510 cas confirmés dans le pays

Le secrétaire fédéral à la Santé a indiqué que les cas suspects de Covid-19 se situaient à 4 653.

Les autorités sanitaires ont signalé que ce jeudi, elles se sont enregistrées 13 nouveaux décès par le nouveau coronavirus Covid-19 dans le pays, de sorte que le nombre de 50 morts.

Le chef de la direction générale de l’épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, a souligné qu’il existe également quatre mille 653 cas suspects. Mexico, l’État de Mexico et Jalisco restent les plus touchés.

De tous les cas confirmés, il a expliqué que le groupe d’âge le plus touché jusqu’à présent est le jeunes adultes de 40 à 44 ansCependant, les décès sont survenus dans une plus grande proportion chez les personnes de plus de 65 ans.

Pendant ce temps, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López Gatell, a annoncé hier leur arrivée dans le pays. 50 000 tests PCR pour détecter Covid-19 donnés par la Chine, déjà évalués par l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (Indre).

“Nous identifions ce qui sera l’utilité la plus pratique, ils seront distribués dans autant d’endroits qu’ils doivent l’être dans le système public afin qu’ils puissent être utilisés efficacement”, a-t-il déclaré.

Il a noté que jusqu’à présent, sept mille 822 tests depuis que le premier cas de coronavirus a été enregistré au Mexique, et “tout ce qui sera nécessaire sera fait pour suivre et superviser l’évolution de l’épidémie”.

López-Gatell a appelé les gens à suivre les recommandations de santé et à rester à la maison.

Ce jeudi, le nombre de cas confirmés dans le monde a dépassé le million, alors que les décès se situent à 52 mille 973.

CP Salud CTD Coronavirus COVID-19, 02Apr20 par Aristegui News sur Scribd

Comunicado_Técnico_Diario_COVID-19_2020.04.02 (1) de Aristegui Noticias sur Scribd