Il y a 713 000 171 cas et plus de 33 000 décès par coronavirus dans le monde

Selon l’Université John Hopkins, la pandémie de coronavirus Covid-19 est présente dans 174 pays.

L’augmentation des cas signalés par coronavirus continue d’augmenter avec 713 mille 171 infectés par le nouveau pathogène, selon l’approche approximative de l’université John Hopkins, dans 174 pays.

En revanche, la maladie causée par le nouveau coronavirus a déjà quitté 33 mille 551 morts dans le monde. Les patients les plus vulnérables continuent de faire partie de la population âgée, avec des facteurs de risque tels que les maladies cardiaques, le diabète ou l’asthme.

En tant, Les États-Unis, qui ont récemment fait leurs débuts en tant que nation la plus touchée et un nouvel épicentre d’infection a ajouté 135 000 cas déclarés de coronavirus, tandis que les décès continuent d’augmenter à New York avec 2 402 décès.

Les Américains représentent désormais un peu plus d’un septième des infections dans le monde, leur capitale Washington étant la deuxième plus touchée du pays.

D’autre part, L’Italie est le deuxième pays le plus durement touché en raison de la pandémie dès qu’elle est infectée, mais elle continue avec le plus grand nombre de décès avec 97 mille 689 et 10 mille 779, respectivement.

La Chine se classe au troisième rang des pays les plus touchés. Le géant asiatique, qui était autrefois l’épicentre de la maladie, originaire de la province du Hubei, a signalé ce dimanche 82 mille 122 cas de la maladie et trois mille 304 décès depuis l’origine du nouveau type de pneumonie.

Cependant, selon la cartographie des étudiants de l’Université Mayland, L’Espagne est à peine un peu plus de cinq mille cas de plus à s’installer en troisième place des pays touchés par le coronavirus. Les spécialistes indiquent que le nombre de personnes infectées s’élève à 78 mille 779 cas enregistrés et six mille 606 décès.

Dans La Francece dimanche évacué trois douzaines de coronavirus de l’est du pays, durement touché par la pandémie, vers d’autres régions ainsi que vers les hôpitaux allemands, afin de décongestionner leurs centres médicaux.

Les 36 patients ont été transférés dans des trains à grande vitesse médicalisés des villes de Mulhouse et Nancy vers l’ouest.

Le Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné ce soir un confinement complet des populations de la capitale fédérale Abuja et de la mégalopole de Lagos, avec 20 millions d’habitants, pour contenir la pandémie de COVID-19, dont une centaine de cas sont enregistrés dans le pays.

La mission de l’Organisation des États américains (MAPP / OEA) pour soutenir le processus de paix en Colombie a appelé aujourd’hui les groupes illégaux à mettre fin aux attaques dans le pays, tels que les assassinats de dirigeants sociaux qui se sont produits “au milieu des énormes défis et menaces posées par COVID-19 ».

Cuba a confirmé ce dimanche 20 nouveaux cas positifs de coronavirus et il a diagnostiqué un total de 139 patients, il n’est donc pas encore considéré comme une phase épidémique, selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique de l’île (Minsap). (Ntx.)