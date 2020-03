Il y a 93 cas de Covid-19 dans le pays

Le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, a indiqué que 672 cas ont été écartés et 206 sont soupçonnés.

Les autorités sanitaires du pays ont confirmé 11 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 au Mexique, ce qui porte le nombre à 93 patients infectés.

Lors d’une conférence de presse, le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía Zegarra, a indiqué que 61% des cas correspondent à sexe masculin et 39 pour cent à la population féminine.

Il a ajouté que l’âge moyen de tous les cas est de 44 ans, 18 ans étant les plus jeunes et 80 les plus âgés.

Alomía Zegarra a souligné que jusqu’à ce mardi, ils ont également été a exclu 672 cas et 206 sont soupçonnés. Les résultats de ce dernier seront dévoilés dans les prochaines 24 heures.

Alors que sur les 373 cas de contact, 91% sont asymptomatiques et 9% ont manifesté des symptômes. Parmi ceux-ci, seul un petit nombre (neuf cas) ont été positifs. (Ntx.)

