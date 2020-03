“Il y aura d’autres pandémies, c’est sûr”

Un économiste jésuite français a exhorté le monde à tirer les leçons de la crise des coronavirus, avertissant “qu’il y aura d’autres pandémies, c’est certain”.

Par: Cameron Doody

Points clés

– “Nous savions que ça allait arriver, mais l’économie n’était pas du tout prête”

– “Je ne vois pas comment nous pouvons échapper à un effondrement financier”

– «L’économie perdra au moins 3 ou 4% du PIB mondial»

– Déforestation, réchauffement climatique… le pire reste à venir

Le père Gaël Giraud, SJ – expert en économie mathématique, ancien économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD) et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – s’est entretenu avec Vatican News le 18 mars pour analyser les implications économiques et financières de l’épidémie de COVID-19.

“Il est évident que l’économie mondiale n’était pas préparée à une telle pandémie”, a déploré Giraud.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait averti la Chine et tous les autres pays depuis des années que les marchés de la viande et de la viande de brousse en Chine, à Pékin et à Wuhan, étaient extrêmement dangereux, car la précédente épidémie de SRAS avait déjà été causée par des chauves-souris en Chine .

“Nous savions donc qu’une telle pandémie allait arriver, mais nous n’avons pris aucune précaution et l’économie mondiale n’était pas prête du tout”.

– “Je ne vois pas comment nous pouvons échapper à un effondrement financier”

Lorsqu’on lui a demandé si une réponse coordonnée des banques centrales mondiales pouvait empêcher une récession liée au COVID-19, Giraud a averti que tout au plus, une politique monétaire organisée ne pourrait que “retarder” un peu “le ralentissement”, car “les fondements mêmes [of the economy] ont été tellement touchés par la pandémie que je ne vois pas comment nous pouvons échapper à un effondrement financier ».

L’économiste jésuite a expliqué qu’il y avait deux raisons à son pessimisme:

«Le premier est le fait qu’il y aura des milliers de morts, pas nécessairement toutes les personnes âgées, mais aussi des jeunes et des travailleurs»

«Les bases mêmes de l’économie sont donc fortement attaquées.»

«L’argent de la banque centrale est inutile s’il n’est pas utilisé pour acheter des masques, des respirateurs, des lits de soins intensifs et pour donner plus de ressources aux hôpitaux»

La deuxième raison pour laquelle Giraud craignait l’effondrement financier était que, grâce au coronavirus, «le commerce international a été paralysé, voire complètement arrêté».

«La consommation de pétrole ralentit, les compagnies pétrolières perdent beaucoup d’argent.

“Parce qu’ils [oil companies] ont été subventionnés déguisés par le gouvernement américain, ils risquent de faire faillite, ce qui entraînera un gâchis très profond dans l’industrie pétrolière. «Le monde financier est conscient de cette situation et sait que si le pétrole s’effondre, il s’effondre avec lui».

– «L’économie perdra au moins 3 ou 4% du PIB mondial»

En fait, comme l’a rappelé Giraud, le monde est déjà entré dans une phase de ralentissement économique grâce à COVID-19, avec des centaines de milliers de travailleurs dans le monde déjà licenciés et l’UE seule prédisant déjà une baisse de la croissance économique cette année entre 2 -2 et 5%.

“Les conséquences économiques sont déjà là, et ce depuis plusieurs mois”, déplore le jésuite.

«L’économie réelle perdra au moins 3 ou 4% du PIB mondial, et cela sans crash. Mais comme il y aura probablement un crash, nous devons nous attendre à quelque chose de bien pire ».

– Déforestation, réchauffement climatique… le pire reste à venir

Quant à savoir si le monde apprendra quelque chose de la crise des coronavirus, Giraud a déclaré: “J’espère que oui, mais cela suppose un très grand saut politique”.

L’économie mondiale ne sera testée que dans les années à venir, «car nous savons déjà que des pandémies de ce type [like coronavirus] va se multiplier dans les années à venir », a averti le jésuite.

“Par exemple, en raison de la déforestation, qui met les humains en contact avec des animaux qui vivent profondément dans les forêts et portent des virus contre lesquels nous n’avons aucune immunité pour le moment.”

«Nous aurons donc d’autres pandémies, qui peuvent également être causées par le réchauffement climatique.

«Le réchauffement climatique entraînera notamment une résurgence de pandémies tropicales, comme le paludisme, dont 5 milliards de personnes pourraient souffrir d’ici 2050, selon les chiffres de la Banque mondiale».

Si des unités de soins intensifs du monde entier sont actuellement testées, “je suis sûr que nous n’avons pas la capacité hospitalière de traiter des milliards de personnes souffrant d’une crise de paludisme”, a averti Giraud.

“J’espère que nous tirerons des leçons de cette énorme crise des coronavirus, pour nous préparer aux autres, car il y aura d’autres pandémies, c’est certain”.