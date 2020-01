Ils découvrent une deuxième planète possible à côté de l’étoile la plus proche du Soleil | L’avenir

Jusqu’à présent, ce ne sont que des “indices”, mais une équipe internationale de scientifiques a détecté l’existence d’une deuxième planète autour de l’étoile la plus proche du système solaire (“Next Centauri”), ce qui ferait de cette exoplanète un objectif prioritaire pour missions spatiales présentes et futures.

L’instrumentation nouvelle génération dont sont dotés les systèmes d’observation – tant de la Terre que de l’espace – permettra d’étudier en profondeur ces “voisins” (l’étoile et leurs planètes) dans les années à venir puisque c’est la seule système auquel l’humanité peut envoyer des sondes pour étude directe.

La découverte, qui est aujourd’hui couverture dans la revue Science Advances, a été réalisée par une équipe internationale de chercheurs avec des données recueillies au Chili avec des instruments de l’Observatoire européen austral, et plusieurs scientifiques de l’Institut d’astrophysique d’Andalousie du Conseil supérieur de la recherche scientifique y ont participé.

La nouvelle planète (“Next c.”) Rejoint une autre déjà découverte en 2016 autour de l’étoile Next Centauri, donc les chercheurs travaillent déjà sur la hypothèse qu’il existe un système planétaire complexe autour de cette étoile si proche du soleil.

Contrairement à la première planète (“Next b.”) Qui a été découverte en orbite autour de Next Centauri, dont la température permettrait l’existence de l’eau liquide et est donc la plus proche de la Terre qui pourrait abriter une certaine forme de vie, qui Ils ont découvert maintenant qu’elle est plus éloignée de son étoile et qu’il n’y a aucune chance qu’elle ait de l’eau.

Une planète qui exigerait de nouvelles approches

Next Centauri est une étoile “naine” (huit fois plus petite que le Soleil) mais les recherches révèlent qu’elle possède un système planétaire complexe et particulièrement intéressant en raison de sa proximité avec la Terre, a précisé le Conseil supérieur de la recherche scientifique.

Le chercheur de l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie Cristina Rodríguez-López a souligné que les signaux qu’ils ont étudiés sur l’existence de cette nouvelle planète “semblent très convaincants” et soulignent que ce serait une planète rocheuse, et a averti qu’une “planète rocheuse dans cette région, elle exige de nouvelles approches “.

Le signal qui a été détecté est à la limite des capacités des instruments d’observation actuels, mais les chercheurs espèrent que les données que le satellite “Gaia” pourra capter seront déterminantes pour confirmer l’existence de la nouvelle planète.

Le scientifique de l’IAA Pedro J. Amado a souligné l’énorme intérêt qu’une étoile suscite et ses planètes si proches du système solaire et l’importance que la mission spatiale “Gaia”, actuellement en cours, puisse corroborer qu’il s’agit bien d’une seconde planète et que les signaux ne sont pas dus à un cycle d’activité d’étoile superficielle de l’étoile elle-même.

Dans des déclarations à l’EFE, Pedro J. Amado a également souligné l’importance, s’il est confirmé qu’il s’agit d’une planète, de connaître sa véritable masse, car pour le moment ils ont calculé sa «masse minimale», qui serait environ six fois la La terre

Sommes-nous seuls dans l’univers?

Amado a expliqué que cette nouvelle planète serait très loin de son étoile hôte, de sorte qu’elle pourrait être observée et analysée par image directe dans le futur grâce aux instruments de nouvelle génération, à la fois de la Terre et de l’espace.

“C’est le seul système auquel l’humanité peut envoyer des sondes pour étude directe”, a déclaré le chercheur de l’astrophysicien d’Andalousie, et a noté que c’est ce que le projet “Starshot” entend faire, une initiative qui planifie l’expédition d’une flotte de minuscules navires au système triple étoiles Alfa Centauri, dont Next Centauri fait partie, à la recherche de planètes potentiellement habitables.

Pedro J. Amado a détaillé qu’en plus des deux déjà découverts, il ne semble pas possible qu’il y ait de grandes planètes en orbite autour de Next Centauri, bien qu’il puisse y avoir de petites planètes – de taille équivalente à la Terre – qui n’auraient pas encore été détectées par le manque de sensibilité des instruments actuellement utilisés pour l’observation.

“Sommes-nous vraiment seuls dans l’univers?; Serait-ce possible que nous avions un voisin au coin de la rue et que nous ne l’avons toujours pas trouvé?” l’astrophysicien s’est demandé de souligner l’importance de ces investigations et de ces découvertes, “car elles nous ouvrent les yeux sur notre entourage le plus proche, sur nos éventuels voisins les plus proches, au sein de ce qu’implique l’immensité de l’Univers lui-même”.

Ce serait la seule étoile autre que le Soleil qui pourrait être étudiée “in situ” à travers des missions interstellaires, et le chercheur a dit que cela permettrait d’étudier d’autres systèmes planétaires autour d’autres étoiles d’une manière “jamais pensée” et donc de pouvoir comparer ces systèmes avec le solaire. EFEfuturo