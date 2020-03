Ils demandent à libérer les immigrants dans un centre de détention au risque de contagion du coronavirus – . Miami (51)

Des groupes de défense des droits des immigrés ont demandé aux autorités la libération des détenus menacés de contagion au coronavirus au centre de détention d’Adelanto en Californie, ce qui a redonné espoir à plusieurs familles.

Ce serait une probation, si elle était autorisée, celle d’un groupe de 28 détenus qui pourraient être à risque.

“Nous demandons une libération rapide, car la situation sanitaire que nous traversons est comme une horloge et il ne peut s’agir que de la propagation de la situation des coronavirus dans ces centres de détention”, a déclaré Stephenie Padilla, Avocat de l’American Civil Liberties Union (ou ACLU).

Et au sein du groupe de détenus qui pourraient être libérés sur parole se trouve la fille de María Moreno, qui de l’intérieur du centre de détention espère qu’ils lui donneront la bonne nouvelle.

“Ici, nous attendons que Dieu nous libère, car la vérité est que nous sommes très inquiets parce qu’au moins je souffre d’hypertension”, a déclaré Moreno.

La demande a été formulée par crainte de la propagation du COVID-19 car les mesures recommandées par les autorités sanitaires n’auraient pas été mises en œuvre, car les détenus partagent des cellules où l’espace est très restreint et nombre d’entre eux dorment dans lits jumeaux.

“Nous savons qu’il y a du personnel médical et des gardiens qui pénètrent constamment sur place, des personnes qui ont été en contact avec d’autres personnes à l’étranger et on ne sait pas si l’une de ces personnes pourrait être infectée et propager le virus”, explique Padilla.

Parce que c’est une période d’urgence sanitaire, une action en justice a été déposée contre les autorités de l’immigration.

“Une partie de cette action en justice est due au fait que ce groupe de personnes risque de contracter une maladie, et il pourrait notamment être exposé au COVID-19”, a déclaré Padilla.

Il y a quelques jours, un juge fédéral a ordonné la libération de deux détenus qui se trouvaient dans ce centre de détention, au risque de pandémie.

