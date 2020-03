Ils demandent de renforcer les centres migratoires face à une pandémie due à COVID-19 – Telemundo Miami (51)

MEXIQUE – La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) du Mexique a demandé mardi à l’Institut national des migrations (INM) de prendre des mesures pour empêcher la contagion des coronavirus dans les stations mexicaines et les abris pour les migrants d’autres pays.

“Compte tenu de la nécessité de prendre des mesures raisonnables, préventives et de soins contre le COVID-19 ou la pathologie des coronavirus”, des mesures de précaution devraient être mises en œuvre pour protéger la vie des migrants hébergés dans leurs stations, a indiqué le CNDH dans un communiqué.

Parmi ces mesures, la CNDH a demandé à Migration du Mexique “d’éviter les conditions de surpopulation” pour éviter ce qu’elle a appelé la “contagion massive” en plus d’informer les migrants de la situation.

La CNDH n’a pas révélé le nombre de stations et d’abris que l’Institut des migrations opère dans le pays, ni le nombre de personnes qui les occupent actuellement.

Au 17 mars, au Mexique, 92 cas de COVID-19 avaient été confirmés dans tout le pays.

L’institution de protection des droits de l’homme a déclaré que la prise de mesures pour prévenir la contagion visait également à protéger le personnel de l’INM travaillant dans ces lieux contre l’épidémie.

De même, les représentants légaux et les membres d’associations qui fournissent des services “aux étrangers séjournant et, en général, aux visiteurs des zones migratoires et des lieux autorisés par l’INM pour l’hébergement des personnes, y compris leurs installations dans les aéroports, seront protégés. du pays”.

L’agence a insisté sur la demande “d’actions urgentes” pour éviter le surpeuplement, les contagions massives et pour rendre compte des actions qui sont prises en fonction de l’évolution de l’éventualité.

La CNDH a demandé à l’agence de fournir dans ces centres les produits et fournitures nécessaires et suffisants pour prévenir les infections et pour effectuer une surveillance permanente, principalement des personnes âgées, car elles sont les plus vulnérables aux complications du COVID-19.

La CNDH a souligné qu’en appliquant immédiatement des mesures telles que celles demandées, la consommation irréparable d’actes violents pouvant affecter la santé, l’intégrité, la sécurité et la vie des personnes hébergées dans les locaux de migration peut être évitée.

La migration a augmenté au Mexique depuis octobre 2018, lorsque des caravanes avec des milliers de migrants d’Amérique centrale ont commencé à entrer dans le pays pour atteindre les États-Unis.

Le 7 juin, les États-Unis et le Mexique ont conclu un accord sur l’immigration qui a empêché le premier pays d’imposer des tarifs sur tous les produits du second.

Dans le cadre de cet accord, le Mexique a envoyé la Garde nationale – une nouvelle force de sécurité promue par l’exécutif – aux frontières nord et sud, et davantage de personnel d’immigration a été embauché.

En janvier dernier, plusieurs milliers de migrants ont tenté de passer du Guatemala au Mexique en caravane.

