Ils dénoncent l’arrestation de trois députés de l’opposition vénézuélienne à Caracas | Monde

La police nationale bolivarienne (PNB) du Venezuela a arrêté mardi trois députés de l’opposition dans un hôtel de Caracas, Renzo Prieto, Ángel Torres et Zandra Castillo, selon plusieurs législateurs.

“Les FAES (PNB Special Actions Forces), après avoir fait une descente dans l’hôtel, ont kidnappé au moins 5 personnes, (parmi eux) les députés Renzo Prieto, Zandra Castillo et Ángel Torres”, a-t-il déclaré via son compte Twitter. l’Assemblée nationale (AN) qui n’a pas fourni d’informations complémentaires sur les deux autres personnes.