Ils dénoncent que les autorités ont des patients positifs avec lesquels ils ne sont pas malades

L’une des plaintes les plus fréquemment entendues dans les centres de quarantaine d’El Salvador, après la déclaration du président Nayib Bukele de soumettre tous les ressortissants étrangers, était qu’il n’y avait aucun ordre de les prendre.

Les voyageurs d’Europe, d’Asie, des États-Unis ou de pays plus proches, comme le Honduras ou le Guatemala, étaient tous réunis, sans protocoles sanitaires, en un seul endroit, rassemblés, formant des groupes de plus de 300 personnes.

La Voice of America ont signalé les conditions dans lesquelles ces abris se trouvaient, ce qui a accru les chances que les détenus soient infectés, non seulement par des coronavirus, mais également par d’autres maladies.

Par la suite, le gouvernement a commencé à quitter les premiers abris et à utiliser des hôtels dans différentes parties du pays, mais la situation de mélange de personnes de différents pays continue, dans la mesure où même maintenant, même dans les hôpitaux où sont maintenues des personnes avec un coronavirus confirmé, le Ils continuent de se mêler à ceux qui ne sont pas infectés.

C’est le cas de Jhon Vasco, un Colombien vivant au Salvador qui a été confirmé le 1er avril pour un test de dépistage du coronavirus et a été transféré par les autorités dans l’un des hôpitaux désignés pour traiter les cas confirmés.

Cependant, il assure que dans cet hôpital, ils ne suivent pas les protocoles nécessaires pour prendre soin d’eux et continuent de mélanger les cas confirmés avec ceux de patients non infectés.

«Hier soir, deux autres patients sont venus dans cette aile de l’hôpital de Saldaña, dont l’un a une mauvaise toux, au-dessus [me parece] qu’il est infecté par le virus, et les mesures de sécurité ici sont minimes “, affirme Vasco en conversation avec le Voice of America.

Photo des fiches qui ont été remises à des patients confirmés atteints de coronavirus au Salvador.

Il dit qu’il est sûr d’avoir contracté le virus dans le premier refuge où il a été transféré, à Jiquilisco, et il pense que, comme lui, il y en aura beaucoup d’autres qui pourraient avoir été infectés dans ce refuge ou dans d’autres.

“Cela nous mettait tous en danger, car nous étions mélangés dans un endroit avec plus de 300 personnes, sans savoir à ce moment-là s’il y avait des personnes infectées ou non, ils nous ont tous pris sans suivre un seul protocole”, affirme Jhon Vasco.

En quarantaine pour un voyage de 6 heures

Jhon a dit au VOA qui s’est rendu au Honduras le 11 mars avec sa femme et un employé de son entreprise pour faire un travail, assure que le temps qu’il a passé dans ce pays n’était pas supérieur à 6 heures, mais de même, quand il est arrivé à la frontière d’El Salvador, les trois ont été envoyés au centre de quarantaine de Jiquilisco, dans le département d’Usulután.

Il est resté à cet endroit pendant une courte période, car trois jours après les avoir emmenés à Jiquilisco, ils l’ont transféré dans une autre auberge, un hôtel de la capitale, qui ne répondait pas aux exigences sanitaires, et plus tard, il a été transféré dans un hôtel de plage où il a passé jusqu’à ce qu’ils lui annoncent qu’il a été testé positif.

Vasco ajoute qu’il y a une autre situation encore plus difficile, elle se réfère aux conditions d’hygiène de l’hôpital où il a été transféré.

Désinformation et doutes dans les abris

Les doutes persistent parmi ceux qui se trouvent dans les abris, Martín, l’un des centaines de Salvadoriens qui a été emmené de l’aéroport à la première auberge, à Jiquilisco, a été transféré dans un hôtel de montagne, sa situation s’est améliorée dans l’aspect qui est en meilleur état Mais le doute qui se pose est qu’on ne leur a pas dit quand ils seront testés pour voir s’ils ont ou non des coronavirus.

“Ce qui m’inquiète, c’est que je n’ai pas été testé et c’est pourquoi ils me tiennent plus longtemps, je n’ai rien et la date d’incubation est passée, je me sens bien et personne ici n’est malade, je devrais partir dans un jour ou deux maximum, mais ne savent toujours pas “, explique le Salvadorien.

El Salvador a été l’un des premiers pays de la région d’Amérique centrale à appliquer des mesures pour contenir le passage du coronavirus, ce qui lui a permis de maintenir un faible nombre, compte tenu des chiffres dans les pays voisins et dans d’autres pays du monde.

Cependant, la demande générale a été le peu d’informations qui ont été partagées avec la population et en particulier avec ceux qui sont dans les refuges.