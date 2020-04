Ils distribuent de la nourriture à Hialeah – . Miami (51)

Plusieurs organisations se sont réunies pour aider les familles les plus nécessiteuses à ce stade de quarantaine et de crise en raison de la pandémie de coronavirus et ont fourni de la nourriture totalement gratuite.

Dès les premières heures de ce jeudi matin, des dizaines de voitures se sont rassemblées devant l’église “Healing the Nations” située au 868 SE et 12 St, Hialeah, pour recevoir des sacs de nourriture.

Au moins 40 bénévoles ont travaillé toute la matinée, comme ils le font depuis trois semaines. Un travail qu’ils font tous les jeudis et samedis et qui profite à ceux qui arrivent dans leur véhicule.

Les légumes, les protéines et les fruits sont quelques-uns des produits distribués par cette église de Hialeah qui, comme d’autres congrégations religieuses du sud de la Floride, soutiennent les citoyens en cette période de crise.

