Ils enquêtent sur la sécurité de l’usine de Tarragone, qui a accumulé quatre sanctions | La société

Les conditions de sécurité de l’usine IQOXE, qui cumule quatre sanctions pour avoir enfreint la réglementation, concentrent l’enquête sur les causes de l’explosion dans l’industrie pétrochimique de Tarragone pour déterminer si les décès qu’elle a causés peuvent constituer un homicide téméraire, ce qui a conduit à les Mossos d’Esquadra pour enregistrer leur siège et la zone zéro.

Le titulaire de la cour d’instruction numéro 1 de Tarragone, qui a ouvert mardi dernier une procédure concernant l’explosion dans Chemical Industries of Ethylene Oxide (IQOXE), ainsi que le parquet, attendent les Mossos d’Esquadra et le L’inspection du travail vous enverra des rapports complets sur les causes de l’explosion et les circonstances de l’accident.