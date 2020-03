Ils enquêtent sur un infectologue au Salvador qui a contourné la quarantaine après un voyage en Allemagne

El Salvador ferme son aéroport en raison du coronavirus 1:55

(CNN espagnol) – Le ministère de la Santé, la direction générale des migrations et de l’immigration et la police civile nationale d’El Salvador ont localisé ce jeudi un médecin en médecine infectieuse qui serait entré irrégulièrement dans le pays, au milieu de la confirmation mercredi du premier cas d’une personne infectée avec un coronavirus qui a voyagé en Italie et est entré dans la nation d’Amérique centrale par ce qu’on appelle des angles morts.

La femme s’est rendue en Allemagne il y a des semaines et est revenue le 11 mars par la frontière de Las Chinamas, dans le département d’Ahuachapán, à la frontière du Guatemala, selon les autorités, mais il n’y a aucun dossier, donc ils soupçonnent qu’elle a utilisé un passage non autorisé, a indiqué une déclaration.

Le médecin a assuré aux autorités que, lors de son admission, elle a été condamnée à vivre dans l’isolement car elle est arrivée quatre jours après que le président Nayib Bukele a interdit l’entrée de personnes en provenance d’Allemagne et de France, en raison du nombre de cas confirmés dans ces pays, a ajouté le déclaration.

La disposition stipulait que dans le cas des Salvadoriens, ils devaient effectuer une quarantaine obligatoire de 30 jours. Cependant, les autorités disent qu’elle s’est même présentée au travail.

“Il sera mis en quarantaine et les tests pertinents seront effectués pour s’assurer qu’il n’a pas mis la population en danger avec son irresponsabilité”, a écrit Bukele dans un tweet.

Les autorités soutiennent que la femme travaille dans le système de santé publique. “Ce sera le créancier des sanctions correspondantes”, a déclaré le procureur général du Salvador, Raúl Melara, dans un tweet, sans préciser s’il s’agissait de sanctions pénales ou administratives.

La Direction générale des migrations et des étrangers, avec l’aide de la police, a localisé deux autres personnes qui sont entrées par des étapes non autorisées, de sorte qu’elles ont été transférées vers les centres de confinement des coronavirus autorisés par le gouvernement salvadorien.

