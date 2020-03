Des agents et des inspecteurs des impôts enregistrent mercredi le siège de plusieurs équipes de la première division portugaise, dont Benfica, Porto et Sporting, dans le cadre d’une enquête sur fraude fiscale et blanchiment d’argent.

La diligence, de taille énorme avec 76 enregistrements dans tout le pays, menée par environ 200 inspecteurs des impôts et agents de la Garde nationale républicaine (GNR), a été confirmée par le parquet portugais, qui a baptisé le processus “opération hors jeu”. “.