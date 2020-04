Ils identifient certaines cellules qui pourraient être la «cible» que le coronavirus attaque

Des chercheurs des États-Unis, utilisant l’ARN présent dans différents types de cellules, ontidentifié des cellules spécifiques qui pourraient être la «cible» que les nouveaux coronavirus attaquent, dont la maladie est connue sous le nom de Covid-19.

Plus précisément, les scientifiques, dont les recherches ont été publiées dans la revue «Cell», ont trouvé des sous-ensembles de cellules dansle poumon, les narines et l’intestinils expriment l’ARN des deux protéines beaucoup plus que les autres cellules.

Peu de temps après le début de la nouvelle pandémie de coronavirus, les scientifiques ont découvert que la «pointe» de la protéine virale se lie à un récepteur dans les cellules humaines appeléenzyme de conversion de l’angiotensine 2(ACE2). Une autre protéine humaine, une enzyme appelée TMPRSS2, aide à activer la protéine de pointe du coronavirus pour permettre l’entrée cellulaire. L’union et l’activation des deux permettent au virus d’entrer dans les cellules hôtes.

Des laboratoires du monde entier ont mené des études à grande échelle sur des dizaines de milliers de cellules humaines, etprimates et souris non humains, dans lequel ils utilisent la technologie de séquençage d’ARN unicellulaire pour déterminer quels gènes sont activés dans un type de cellule donné.

Les ensembles de données que les chercheurs ont utilisés pour cette étude comprenaient des centaines de types de cellules provenant des poumons, des narines et de l’intestin. Ils ont choisi ces organes pour l’étude Covid-19 parce que des preuves antérieures avaient indiqué quele virus peut infecter chacun d’euxet ont ensuite comparé leurs résultats avec des types de cellules d’organes non affectés.

“Dû au fait quenous avons cet incroyable répertoire d’informationsNous avons pu commencer à examiner ce qui serait probablement des cellules cibles pour l’infection. Bien que ces ensembles de données n’aient pas été spécifiquement conçus pour étudier Covid-19, nous espérons qu’ils ont fait un bond en identifiant certaines des choses qui pourraient y être pertinentes “, ont détaillé les scientifiques.

Dans les voies nasales, les chercheurs ont constaté quecellules sécrétant des coupes, qui produisent du mucus,ils expriment de l’ARN pour les deux protéines que le nouveau coronavirus utilise pour infecter les cellules. Dans les poumons, ils ont trouvé les ARN de ces protéines principalement dans des cellules appeléespneumocytes de type II,qui tapissent les alvéoles (sacs aériens) des poumons et sont responsables de leur maintien ouvert.

Dans l’intestin, ils ont découvert que les cellules appelées entérocytes absorbants, qui sont responsables de l’absorption de certains nutriments, expriment les ARN de ces deux protéines plus que tout autre type de cellule intestinale. “Ce n’est peut-être pas l’histoire complète, mais cela dépeint certainement une image beaucoup plus précise.que là où le champ était avant. Maintenant, nous pouvons dire avec un certain niveau de confiance que ces récepteurs sont exprimés dans ces cellules spécifiques dans ces tissus “, ils se sont installés.

