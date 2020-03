Ils imposent de nouvelles mesures sanitaires à Nayarit et des dépendances étroites

Le gouverneur Antonio Echevarría a annoncé que toutes les fonctions publiques qui ne sont pas prioritaires pour faire face à l’éventualité doivent travailler à distance.

Par Karina Cancino

À partir de ce lundi, des agences d’État non prioritaires à Nayarit fermeront leurs bureaux et certains travailleurs travailleront à domicile, en plus des filtres de contrôle de santé seront imposés dans les principaux accès à l’État et des actions seront créées pour garantir la nourriture, a déclaré le gouverneur de la état Antonio Echevarría García à travers leurs réseaux sociaux.

Le président a souligné que ces nouvelles mesures visent à prendre des précautions pour éviter la contagion par les coronavirus dans l’entité, en plus de faire un usage plus efficace des ressources dans le secteur de la santé.

<< En raison de l'avancée de la pandémie causée par le coronavirus Covid-19, je tiens à annoncer les décisions suivantes: tous les bureaux du secteur public qui ne sont pas prioritaires pour faire face à la même éventualité doivent mettre en place un mécanisme de travail à distance, c'est-à-dire: continuez vos obligations professionnelles de la maison, ce ne sont pas des vacances. annoncé.

Les dépendances qui continueront de fonctionner pendant cette période de quarantaine seront celles liées à Santé, sécurité, procureur général de l’État, protection civile, mobilité et assistance alimentaire, préservant l’intégrité et la santé du personnel, a expliqué Echevarría.

Quant au secteur privé, il a été déterminé que ceux-ci «devraient réduire leur nombre de collaborateurs à des niveaux qui empêchent le contact personnel, sans annuler la production et l’approvisionnement, principalement la nourriture et les médicaments. Il est important de souligner que dans cette réduction du personnel minimum nécessaire pour fonctionner, le respect du salaire de chaque travailleur doit être recherché. »

En outre, l’autorité de l’État a exhorté les établissements qui élaborent produits alimentaires et ménagers et ventes d’aliments établir des mécanismes de service à domicile afin de garantir leur revenu minimum indispensable.

Le gouverneur a averti qu’ils annonceront bientôt des actions dans lesquelles, conjointement, le gouvernement de l’État et les organisations sociales aideront les personnes qui perdent leurs revenus à garantir une alimentation de base.

Afin de rendre les ressources du secteur de la santé plus efficaces, il a annoncé que un numéro sera créé sur la plateforme WhatsApp, de sorte qu’avec l’utilisation de l’intelligence artificielle assistée par du personnel médical, vous pouvez déterminer les conditions de santé des gens et les acheminer vers les hôpitaux à ceux qui méritent des soins intensifs.