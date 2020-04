Ils installent des éviers pour éviter la contagion parmi les sans-abri

Au milieu de la crise provoquée par la pandémie du coronavirus COVID-19, un groupe de bénévoles de l’organisation Chepe Se Baña promeut le lavage des mains au Costa Rica chaque jour, en particulier chez ceux dont la maison est dans la rue. .

“Je n’ai pas vu d’autres personnes qui s’inquiètent pour les gens de la rue, mais eux, ceux de Chepe Se Baña se soucient des médicaments, de la nourriture et recherchent des gens”, a-t-il déclaré. Voice of America, Raúl Carvajal, un habitant de la rue qui vient de se laver les mains.

L’initiative, lancée il y a environ 20 jours, après la confirmation de la première personne infectée par ce virus et le durcissement des mesures sanitaires qui en résulte, vise à aider toutes les personnes qui transitent dans les rues de San José, la capitale costaricaine, qui sont parfois aidés par des organisations et des églises.

«Ici à l’unité mobile [con lavamanos] les femmes enceintes et les personnes âgées qui sont dans la rue se lavent “, a-t-il déclaré VOA Otoniel Saborío, un volontaire de Chepe Se Baña, quelques minutes avant de fermer une camionnette équipée de machines à laver et d’éviers, qui dessert en moyenne environ 500 personnes par jour, à partir de 8h00. à 12h00

Saborío, infirmier nicaraguayen qui est au Costa Rica depuis deux ans, se dit reconnaissant de contribuer à la santé du pays qui lui a donné refuge lorsque la crise sociopolitique du Nicaragua a commencé en 2018.

Il aide ses trois autres compagnons avec un masque et des gants à connecter le camion à un tuyau qui fournit de l’eau à l’unité à partir d’un tuyau dans l’église de La Merced, où l’accent de ses compatriotes est facile à entendre, car en traversant le La rue est Parque Braulio Carillo (populairement connu sous le nom de Parque de La Merced), un lieu de rencontre historique pour la colonie nicaraguayenne au Costa Rica, mais qui ces jours-ci est fermé comme mesure pour éviter l’encombrement et éviter une nouvelle propagation de la pandémie de COVID-19.

Saborío, qui reste concentré sur son travail de santé, dit que l’organisation dans laquelle il travaille comme volontaire a trois unités: celle qui travaille près du temple catholique, une dans le Parque Central de San José et une autre près du Cine Líbano, à la Zone Rouge – ou rousse – respectant les mesures de distance d’un mètre et demi imposées par le Ministère de la Santé en coordination avec la capitale.

Beaucoup comme Guido González, qui a récemment trouvé sa maison dans la rue après avoir perdu son emploi l’année dernière, a déclaré que la situation est difficile et a salué ce genre d’initiatives.

L’initiative a commencé après la confirmation du premier cas de coronavirus au Costa Rica.

«On voit dans les rues et les boulevards des annonces du président municipal et du ministère de la Santé du monde entier qui disent aux gens de« rester chez eux, de rester chez eux », mais il y a des gens qui n’ont nulle part où aller … “Rester à la maison” ne vaut pas la peine pour nous “, a déclaré González avec une certaine indignation, qui faisait la queue pour se laver les mains près de l’église de La Merced et a demandé plus de soutien pour les sans-abri, au-delà de la pandémie de COVID-19 .