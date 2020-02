Ils montrent que l’édition génétique dans les thérapies contre le cancer est sûre, viable et efficace | L’avenir

Une équipe multidisciplinaire de scientifiques américains a montré que les cellules T peuvent survivre à un processus d’édition génétique multiple avec la technique CRISPR et mettre fin au cancer chez les patients des mois après sa fabrication et inoculé chez le patient.

Cela a été démontré par des chercheurs de l’Abramson Cancer Center de l’Université de Pennsylvanie (États-Unis) dans un essai clinique de phase I (valide l’innocuité d’un médicament) publié dans Science

L’essai, mené en coordination avec le Parker Institute for Cancer Immunotherapy et avec la Stanford University School of Medicine, a confirmé que les cellules T extraites de plusieurs patients et génétiquement modifiées avec la technique CRISPR / Cas 9, étaient capables de prospérer et tuer le cancer plusieurs mois après avoir été manipulé et transfusé chez les malades.

L’essai a été réalisé chez trois patients de 60 ans atteints de cancers avancés qui ne répondaient pas aux traitements standard, deux avaient des myélomes multiples et un troisième sarcome métastatique, tous réfractaires.

«Nos données sur les trois premiers patients inscrits à cet essai clinique démontrent deux choses importantes que, pour autant que nous sachions, personne n’a montré auparavant», note Carl June, du Centre du cancer d’Abramson: «nous pouvons réussir avec succès plusieurs éditions avec précision pendant fabrication “et que ces cellules” ont une capacité durable d’attaquer et de tuer les tumeurs. “

CRISPR / Cas 9 pour éliminer 3 gènes

L’étude, dirigée par Simon F. Lacey, est étroitement liée à la thérapie cellulaire. CAR T (qui aide le système immunitaire d’un patient à reconnaître, attaquer et détruire les cellules tumorales) mais avec quelques différences clés.

Comme dans CAR T, les chercheurs ont commencé par collecter des cellules T dans le sang d’un patient mais au lieu de les armer d’un récepteur contre une protéine, l’équipe a utilisé l’édition CRISPR / Cas9 pour éliminer trois gènes.

Les deux premières modifications génétiques ont servi à éliminer les récepteurs naturels d’une cellule T et à la convertir en lymphocyte T sans restrictions et avec une plus grande capacité de lyse (attaque).

“La thérapie CAR T consiste à mettre une protéine pour que le lymphocyte ou la cellule receveuse ait une cible qui vous emmène où vous voulez, mais ce groupe est allé plus loin et, avant, franchit une étape clé: il supprime les voies de signalisation vous avez donc moins de freins et pouvez être plus efficace “, explique-t-il à EFE Antonio Pérez Martínez, chef de l’oncologie pédiatrique à l’hôpital La Paz de Madrid.

Dans une troisième phase de montage, les chercheurs retiré le signal PD-1, un point de contrôle naturel qui bloque parfois les cellules T afin qu’elles ne fassent pas leur travail.

“Avec cette étape, les chercheurs ont obtenu un lymphocyte du patient lui-même avec une capacité cytotoxique de base plus élevée” mais, en plus, et malgré une triple modification génétique avec CRISPR, “le lymphocyte était toujours vivant et toujours efficace”, souligne le chercheur. Espagnol

Dans une dernière étape, les chercheurs ont inséré un CAR T, un lentivirus spécifique permettant à la cellule de reconnaître un antigène tumoral appelé NY-ESO-1 qui est principalement exprimé dans les tumeurs solides, un domaine dans lequel, jusqu’à présent, la thérapie CAR T n’avait pas réussi.

Capable de tuer des tumeurs, plusieurs mois plus tard

Plusieurs mois après la transfusion, les chercheurs ont prélevé du sang sur les patients et ont constaté que les cellules étaient encore capables de tuer les tumeurs.

“Dans les études précédentes, ces cellules ont perdu leur fonction en quelques jours, donc le fait que les cellules éditées par le CRISPR dans cette étude ont conservé la fonction antitumorale pendant une période de temps significativement plus longue après une seule perfusion est très encourageant “, note June.

L’étude est une «preuve de concept» qui démontre que la technologie CRISPR / Cas 9 peut éditer plusieurs gènes en même temps chez l’homme, «ce qui illustre le potentiel de cette technologie pour traiter de nombreuses maladies qui auparavant ne pouvaient pas être traitées ou guéries». June explique.

Pour Pérez Martínez, cette étude est «un changement de paradigme et un exemple clair de la médecine du XXIe siècle. La preuve que le génie génétique et cellulaire n’a pas de limites», et la démonstration que ce domaine «sera de plus en plus complexe et individualisé “mais” c’est réel “et” est venu pour rester et offrir de nouveaux traitements jusqu’à il y a quelques années inimaginables et avec des profils de sécurité élevés et un potentiel curatif en développement pour les maladies incurables à ce jour “.

“CRISPR n’est pas né pour lutter contre le cancer et nous constatons qu’il s’agit d’un outil précis et utile ayant la capacité de transformer les lymphocytes d’un patient en le rendant beaucoup plus efficace”, explique le chercheur espagnol.

L’importance de la recherche fondamentale

“Et c’est que toutes les recherches fondamentales et transversales que nous pensions initialement ne pas pouvoir être utilisées dans le cancer, ont fini par le faire. C’est un exemple clair de l’importance de la recherche fondamentale et de la manière dont nous devrions tous la soutenir, y compris les chercheurs translationnels”, conclut-il. Pérez Martínez.

Ces nouvelles données ouvriront la porte à des études à des stades ultérieurs pour étudier et étendre cette approche à un champ plus large au-delà du cancer, selon les chercheurs. EFE