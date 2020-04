Ils ont testé avec succès un ventilateur capable de «nourrir» simultanément les poumons de deux patients

Des chercheurs du Royal Women’s Hospital de Melbourne, de l’Université Monash et de l’hôpital Alfred de Melbourne (Australie) ont réaliséune percée mondiale dans la division des fans. Pour la première fois, ces chercheurs ont testé, dans un environnement simulé, la possibilité deventiler deux poumons de patients différentsà partir d’un seul ventilateur utilisant uniquement des équipements hospitaliers courants.

Bien que les auteurs n’approuvent pas la pratique du fractionnement du respirateur et affirment queles résultats doivent être interprétés et appliqués avec prudence, les expériences démontrent l’espoir de ventiler simultanément deux poumons de personnes différentes en utilisant uniquement du matériel hospitalier standard, ainsi quemodifier la pression, le débit et le volume d’air de chaque poumon, en cas d’urgence extrême.

“Bien que la séparation des respirateurs soit, à première vue, valable pour remédier aux pénuries de respirateurs, nous convenons que, si elle est sérieusement envisagée,c’est une solution qui doit être soigneusement pesée, car il peut causer plus de mal que de bien “, indiquent les chercheurs dans leur article dans la revue” Anesthesia “.

LaPandémie Covid-19 a conduit à une pénurie mondiale de fans. Les parties du monde les plus touchées connaissent déjà unegrave pénurie de fans,désespérément nécessaire pour traiter les poumons défectueux chez les patients gravement malades.

Le principe de base de la division du respirateur est simple: deux patients ou plus sont connectés à un respirateur etles deux sont exposés à la même dynamique de circuit.Cela présente de nombreux défis, y compris la synchronicité entre le ventilateur et le patient: les exigences de ventilation sont différentes pour un homme de 100 kg et une femme de 50 kg, infection croisée par échange de gaz entre les patients, concentration d’oxygène et le manque de surveillance du volume, du débit et de la pression des marées individuelles. Une alimentation en air sous pression irrégulière peut tuer les patients.

Pour contrer cela, les chercheurs ont connecté un appareil de restriction de débit, qui consistait en unPince de Hoffman et sonde trachéale,au membre inspiratoire du ventilateur aux poumons d’essai de haute conformité. Le circuit respiratoire allait de l’humidificateur à un séparateur en Y de l’hôpital.À partir du séparateur, deux membres identiques ont été crééssimulant la ventilation de deux paires de poumons du patient. La résistance a été modifiée pour atteindre des volumes finaux de 500 ml + – 20 ml.

“Bien que la découverte soit prometteuse, l’utilisation de cette méthode dans le contexte clinique n’a pas été validée et nous ne recommandons pas son utilisation plus large sans essais supplémentaires. Nous espérons qu’un jour nous pourrons être très confiants dans cette approche de la division des fans afin de pouvoir aider à sauver des vies en cas d’urgence “, concluent les scientifiques.

