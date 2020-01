Ils rendent un hommage spontané à Kobe Bryant à une station de métro de New York | Réseaux sociaux sportifs

Les voyageurs du métro de New York ont ​​rendu un hommage spontané à la star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, décédée hier dans un accident d’hélicoptère, en changeant le nom de la station 42 St.Brypton avec un panneau fait à la main Parc par “Kobe Bryant Park”.

L’enseigne a superposé le nom “Kobe” à l’endroit où il était lu “42 St.” et tout au long de la matinée, de nombreux voyageurs sur la ligne 7 du métro de New York, qui relie les quartiers de Flushing (Queens) et avec Hudson Yards (Manhattan), ont pu assister à l’hommage.