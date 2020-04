Ils renforcent les mesures pour arrêter le coronavirus à Miami Beach – . Miami (51)

La ville de Miami Beach a annoncé des mesures plus strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la ville, qui, jusqu’au dernier rapport mardi après-midi, a signalé 238 infections, ce qui en fait la sixième ville de Floride avec le plus de cas.

La déclaration d’urgence de la ville mise à jour ce mardi, ordonne ce qui suit:

-Pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, fermez tous les espaces communs.

-Les entreprises alimentaires doivent limiter leur occupation à 50% et assurer une distanciation sociale.

-En outre, ils doivent fournir des désinfectants avec de l’alcool et des serviettes pour les points de contact fréquents.

-Les services de dégustation doivent être fermés

-Il est demandé que quiconque constate une violation de ces règles prévienne la police.

Les autorités sanitaires ont déclaré qu’il était extrêmement important de suivre les ordres imposés, dans les 30 prochains jours.

Cependant, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, maintient catégoriquement qu’il n’appliquera pas de mesures étatiques pour garder les gens à la maison, expliquant qu’il y a beaucoup de personnes vivant dans des zones avec un faible nombre de cas positifs de COVID-19 qui ne le font pas. justifierait un isolement complet.

«Des centaines de milliers de Floridiens perdraient probablement leur emploi. Vous mettez leur vie en danger potentiel. Si cela était nécessaire dans tout l’État, parce que la santé passe avant tout, ce serait fait », a-t-il expliqué.

La Floride est désormais le plus grand État sans ordre d’État obligeant tous ses résidents à rester chez eux.

.