Ils sont fous?

C’est la question qui se pose, à l’extérieur comme à l’intérieur du pays, sur les Ortega Murillos après leur réaction déconcertante face au coronavirus. Parce qu’ils ont fait le contraire de ce qui est exigé par la logique, la prudence élémentaire et les normes internationales. Au lieu de fermer les portes aux touristes, vrais émetteurs, ils ouvrent grand les portes, au lieu d’éviter les foules qu’ils provoquent, etc., etc. Le premier cas de virus au Nicaragua a été annoncé mercredi 18, mais cela n’a pas empêché les exercices de tremblement de terre du lendemain, et la participation conséquente des foules dans le complexe judiciaire, le bureau du maire et l’hôpital militaire. Elle n’a pas non plus entraîné la fermeture d’écoles ou des restrictions au tourisme. Le couple au pouvoir semble n’avoir aucune limite dans sa capacité à montrer, devant son peuple et le monde entier, la manière irrationnelle et irresponsable avec laquelle il gouverne.

Peut-être, au moment de la publication de cet article, le couple a reconsidéré et inversé certaines de ses politiques téméraires. S’ils ne l’ont pas fait, c’est criminel ou simplement malveillant. S’ils l’ont fait, il est tard. Les statistiques après statistiques montrent que les incidences létales du virus sont beaucoup plus faibles dans les pays qui ont pris les précautions nécessaires tôt, et beaucoup plus élevées dans ceux qui ont réagi lentement ou sans force. Les dirigeants du Nicaragua ont prescrit cette dernière catégorie. Cela signifie que lorsque la crise s’aggravera, elle aura fait beaucoup plus de morts que ce qui aurait pu être évité en agissant autrement. Son comportement est la véritable antithèse de l’amour. Eh bien, l’essentiel est de prendre soin ou de protéger l’être cher. Tout comme la première obligation des dirigeants est d’assurer la sécurité et la vie de leurs citoyens.

Qu’est-ce qui explique alors cette conduite irrationnelle et évidemment nuisible de l’Ormu? L’ignorance n’est pas, car la semaine dernière, conscients du danger, ils ont sorti leurs petits-enfants de l’école allemande d’élite. Mais cela ne cadre pas avec le fait qu’ils ont gardé les écoles publiques ouvertes. Est-ce du classisme, de l’insensibilité sociale ou simplement de la folie?

Que l’un de ces derniers est hautement probable. La preuve de comportements irrationnels conduit nécessairement à des doutes sur la rationalité, c’est-à-dire sur un jugement sûr, de ses protagonistes. La personne agissante est probablement, même à des doses plus ou moins importantes. Le psychiatre Scott Peck, auteur du livre People of the Lie, parle de la névrose de la «pensée magique», la tendance, chez certaines personnes, à croire que leurs pensées provoquent des événements ou produisent la réalité. Les messages de Mme Murillo, saturés de phrases d’amour, de solidarité et de bénédictions, semblent être des enchantements magiques avec lesquels elle croit, ou veut croire, que l’épidémie sera exorcisée. C’est pourquoi il veut que la vie reste la même, joyeuse, idiote, avec des foules célébrant ensemble et indifférents au danger. Et pour que les mots prennent effet, vous devez les répéter plusieurs fois, c’est pourquoi leur verbiage est sans fin, répétitif et chargé d’adjectifs. Donc ses centaines d’arbres métalliques et ses dizaines d’anneaux, colliers et tenues discordants. Il y a un monde mystérieux, sombre et magique derrière toutes ces extravagances.

À côté de Mme Murillo se trouve son mari, qui montre rarement son visage, mais partage avec elle le désir de défier les règles ou les conventions, symptôme typique des vieux adolescents. C’est pourquoi il a si souvent manqué de respect au corps diplomatique et vit en violation des règles du protocole. Il fallait donc ne pas se plier, se «plier», aux directives de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) ou imiter d’autres pays, «bourgeois» ou sans personnalité. Elle partage également avec elle la pratique systématique du mensonge, qui contribue à créer un univers fantastique auquel ils finissent parfois par croire.

Ce qui s’est passé au Nicaragua est un signe, par ailleurs alarmant, que le pays est dirigé par un couple aliéné, ou dissocié de la réalité. Celui qui, en plus, a démontré son insensibilité à la souffrance. Ils ont tué des centaines de personnes et sont maintenant en passe d’en tuer des milliers. Mais il y a une consolation. Un tel couple ne peut pas durer longtemps. L’irrationalité se retourne contre ses adeptes.

L’auteur du livre cherche la terre promise. Histoire du Nicaragua: 1492-2019.